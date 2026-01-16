Κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ, η «ένδειξη σεβασμού» από Ματσάδο

Το Νόμπελ Ειρήνης που της είχε απονεμηθεί τον περασμένο χρόνο παρέδωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την Πέμπτη 15/01/2026, στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη χειρονομία αυτή «υπέροχη ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού».

«Η Μαρία μου παρέδωσε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω κάνει», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του. Πρόσθεσε ότι η Ματσάδο είναι «μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πολλά» και ότι ήταν μεγάλη τιμή να τη συναντήσει.

Μετά τη συνάντηση, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ο Τραμπ δέχθηκε το μετάλλιο.

Λεπτομέρειες για τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών δεν αποκαλύφθηκαν άμεσα από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση πήγε «υπέροχα».

Η Ματσάδο, βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι παρέδωσε στον Τραμπ το βραβείο της και αναφέρθηκε στην ιστορία των δύο χωρών.

«Του είπα το εξής… Ακούστε αυτό – πριν από 200 χρόνια, ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολιβάρ ένα μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ο Μπολιβάρ το κράτησε για όλη του τη ζωή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Στην πραγματικότητα, όταν βλέπεις τα πορτρέτα του, μπορείς να δεις εκεί το μετάλλιο. Και δόθηκε από τον στρατηγό Λαφαγιέτ ως ένδειξη αδελφότητας μεταξύ των ΗΠΑ, των Αμερικανών και του λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα τους για ελευθερία ενάντια στην τυραννία. Και 200 χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολιβάρ επιστρέφει στον διάδοχο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο – σε αυτή την περίπτωση, ένα μετάλλιο Νόμπελ Ειρήνης – ως αναγνώριση για τη μοναδική του δέσμευση για την ελευθερία μας», πρόσθεσε.

Ο Σιμόν Μπολιβάρ απελευθέρωσε τη Βενεζουέλα και αρκετές άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής από την ισπανική κυριαρχία τον 19ο αιώνα. Ο Μαρκίσος ντε Λαφαγιέτ ήταν Γάλλος που εθελοντικά πολέμησε στο πλευρό των Αμερικανών αποίκων κατά την Αμερικανική Επανάσταση και ανέβηκε στη θέση ενός από τους πιο αξιόπιστους στρατηγούς του Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Η Ματσάδο δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντησή της με τον Τραμπ.

Τον περασμένο χρόνο κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο της «προώθησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας» και για τις προσπάθειές της να μεταβεί η χώρα από τη δικτατορία στη δημοκρατία.

Η Ματσάδο αφιέρωσε το βραβείο στον Τραμπ, μαζί με τον λαό της Βενεζουέλας, λίγο μετά την ανακοίνωσή του τον Οκτώβριο του 2025.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι θα ήθελε να το δώσει ή να το μοιραστεί με τον Τραμπ, ο οποίος επέβλεψε την επιτυχή αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη, στις οποίες έχει δηλώσει αθώος.

«Θα ήθελα σίγουρα να μπορέσω προσωπικά να του πω ότι πιστεύουμε – ο λαός της Βενεζουέλας, γιατί πρόκειται για ένα βραβείο του λαού της Βενεζουέλας – ότι θέλουμε να του το δώσουμε και να το μοιραστούμε μαζί του», δήλωσε η Ματσάδο στο Fox News. «Αυτό που έκανε είναι ιστορικό. Αποτελεί τεράστιο βήμα προς μια δημοκρατική μετάβαση».

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι, μόλις ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης, «δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους. Μόλις γίνει η ανακοίνωση, η απόφαση ισχύει για πάντα».

Όταν ρωτήθηκε αν η Ματσάδο θα μπορούσε να γίνει η επόμενη ηγέτιδα της Βενεζουέλας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ δύσκολο για εκείνη», επειδή «δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό εντός της χώρας».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι είχε «εξαιρετική συνομιλία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, για πρώτη φορά από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

«Κάναμε μια εκτενή συζήτηση και συζητήσαμε πολλά θέματα», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Και πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα».

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι ακύρωσε το «δεύτερο κύμα επιθέσεων» που είχε προγραμματιστεί εναντίον της Βενεζουέλας, αφού η κυβέρνηση απελευθέρωσε αρκετούς πολιτικούς κρατουμένους, προσθέτοντας ότι «όλα τα πλοία θα παραμείνουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας».

Ο Τραμπ είχε επιθυμήσει έντονα και προωθήσει ανοιχτά την απόκτηση του Νόμπελ και είχε επικρίνει την Επιτροπή Νόμπελ μετά την ανακοίνωση ότι η Ματσάδο ήταν η νικήτρια. Ο Διευθυντής Επικοινωνιών του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσενγκ, δήλωσε ότι η Επιτροπή έβαλε την πολιτική πάνω από την ειρήνη.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, Γιοργκεν Φράιντενς, ρωτήθηκε για την «εκστρατεία» του Τραμπ πέρυσι, αλλά αρνήθηκε ότι επηρέασε τη διαδικασία επιλογής. «Λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που επιθυμούν να δηλώσουν τι, κατά τη γνώμη τους, οδηγεί στην ειρήνη. Αυτή η επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με βάση μόνο το έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», είπε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



