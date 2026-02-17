Κατολίσθηση και κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας

Οι οδηγοί καλούνται, μέχρι νεωτέρας, να χρησιμοποιούν τη Νέα Εθνική Οδό για τις μετακινήσεις τους

Κατολίσθηση και κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας
17 Φεβ. 2026 13:26
Pelop News

Η Παλαιά Εθνική Οδός κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας παραμένει κλειστή λόγω κατολίσθησης  σημειώθηκε στην περιοχή.  Το κλείσιμο είχε ως συνέπεια να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε οριακή κατάσταση στην Ηλεία, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί, πλημμύρισαν Πηνειός και Αλφειός, ΦΩΤΟ

Μάλιστα στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των φερτών υλικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Πλέον οι οδηγοί καλούνται, μέχρι νεωτέρας, να χρησιμοποιούν τη Νέα Εθνική Οδό για τις μετακινήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τη σχετική σήμανση.

Όπως γνωστοποιήθηκε η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τον χρόνο επαναλειτουργίας του δρόμου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

