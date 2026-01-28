Κατολίσθηση στα Κανάρια Βάρκιζας – Αποκλείστηκε η περιοχή, έλεγχοι από τον Δήμο

Κατολίσθηση σε παραθαλάσσιο σημείο στα Κανάρια Βάρκιζας οδήγησε στον αποκλεισμό της περιοχής, με τον Δήμο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης να προχωρά σε προληπτικά μέτρα και αυτοψία μηχανικών για την εκτίμηση του κινδύνου.

28 Ιαν. 2026 12:09
Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή Κανάρια στη Βάρκιζα, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε παραθαλάσσιο σημείο και αποδίδεται στις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με τον Δήμο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης να προχωρά στον αποκλεισμό του χώρου και στην τοποθέτηση περίφραξης για την προστασία των πολιτών.

Στο σημείο βρέθηκαν μηχανικοί του δήμου, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να καθορίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση και τη θωράκιση της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μεγάλες ποσότητες χώματος και βράχων αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στην ακτή, γεγονός που επιβεβαιώνει την αστάθεια του εδάφους.

Όπως επισημαίνεται, η υποχώρηση του εδάφους συνδέεται με τον μεγάλο όγκο νερού από τις βροχοπτώσεις, αλλά και με τη συνεχή διάβρωση από τη θάλασσα, που επιβαρύνει τη γεωλογική σταθερότητα του πρανούς. Ανάλογα με τα ευρήματα των ελέγχων, ενδέχεται να απαιτηθούν εκτεταμένα τεχνικά έργα για τη μόνιμη προστασία της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραλία είναι απαγορευμένη εδώ και χρόνια για λόγους ασφαλείας, ενώ μετά το πρόσφατο περιστατικό η περίφραξη επεκτάθηκε, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για τους λουόμενους και τους επισκέπτες.

