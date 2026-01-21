Κατώτατος μισθός 2026: Προς αύξηση 4,8%, πόσο θα φτάσει

Κατώτατος μισθός 2026: Προς αύξηση 4,8%, πόσο θα φτάσει
21 Ιαν. 2026 8:52
Η διαδικασία καθορισμού του νέου κατώτατου μισθού για το 2026 ξεκινά στο τέλος Ιανουαρίου, με στόχο την εφαρμογή της αύξησης από την 1η Απριλίου 2026. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για συνεχή ενίσχυση των χαμηλών αποδοχών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στήριξης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης θα αποστείλει έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι θα συντάξουν και θα υποβάλουν έκθεση αξιολόγησης του ισχύοντος κατώτατου μισθού. Ακολουθεί η διαβίβαση των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης στους κοινωνικούς εταίρους, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση.

Στη συνέχεια, το σύνολο των εκθέσεων και υπομνημάτων θα διαβιβαστεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για τη σύνταξη του σχεδίου πορίσματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή εισήγησης της υπουργού Εργασίας προς το υπουργικό συμβούλιο, έως το Μάρτιο, ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,8%, από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα στα 922 ευρώ (αύξηση 40-42 ευρώ μηνιαίως, ή 588 ευρώ ετησίως). Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αφορά άμεσα 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (ποσοστό 22,8% του συνόλου) και περίπου 600.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο.

Η αύξηση θα ενσωματωθεί οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων στο Δημόσιο (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), ενώ στους ένστολους οι αυξήσεις θα κυμανθούν ανάλογα με τη βαθμίδα: +276 ευρώ για ανώτερους αξιωματικούς, +128 ευρώ για υπαξιωματικούς και +103 ευρώ για κατώτερες κατηγορίες. Στην Αστυνομία η μέση αύξηση εκτιμάται στα 111 ευρώ μηνιαίως.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ εντός της τετραετίας. Με την αύξηση του 2026, το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί έως το 2027, όπου προβλέπεται νέα αύξηση περίπου 4%, φτάνοντας τα 960 ευρώ.

Από το 2028 αλλάζει ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Ο νέος μηχανισμός θα βασίζεται σε μαθηματικό τύπο, με αντικειμενικά κριτήρια: τον πληθωρισμό (με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα) και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, με στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να μειωθεί, ενώ η προστασία επεκτείνεται και στους εργαζόμενους του Δημοσίου. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μέσω ειδικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών αναταράξεων.

