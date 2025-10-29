Κατρίνης: «Η ύπαιθρος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις – Η κυβέρνηση χάνει χρόνο και ευκαιρίες»

Ο Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, τόνισε πως η καθυστέρηση στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων απειλεί ευθέως την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Όπως επισήμανε, παραμένουν απλήρωτα 537 εκατομμύρια ευρώ από πέρυσι και περίπου 450 εκατομμύρια για φέτος, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τις δεσμεύσεις του Ιουλίου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει προθεσμία έως τις 4 Νοεμβρίου για την κατάθεση του νέου μοντέλου λειτουργίας του Οργανισμού, ωστόσο, όπως είπε, «μία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας, η κυβέρνηση ακόμη συζητά χωρίς σχέδιο».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανικανότητα και έλλειμμα πολιτικής βούλησης», σημειώνοντας πως η καθυστέρηση στις πληρωμές «κοστίζει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στη διατροφική αυτάρκεια της χώρας».

«Εξαντλείται σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα»

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως εξαντλείται σε επικοινωνιακές δηλώσεις, υπενθυμίζοντας ότι παραμένουν ανεκπλήρωτες οι εξαγγελίες για την ίδρυση Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Η κυβέρνηση χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ενώ οι πολίτες βυθίζονται στην ακρίβεια και στην αβεβαιότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση, «εφευρίσκοντας τεχνητά διλήμματα και διχασμούς» αντί να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

«Η ύπαιθρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το κόμμα του θα συνεχίσει να δίνει μάχη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη των αγροτών, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική ύπαιθρος και οι άνθρωποί της δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις ούτε άλλο χαμένο χρόνο».

