Κατρίνης: «Η ύπαιθρος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις – Η κυβέρνηση χάνει χρόνο και ευκαιρίες»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, για τις καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις και την έλλειψη σχεδίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας ότι η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται «σε οριακό σημείο».

Κατρίνης: «Η ύπαιθρος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις - Η κυβέρνηση χάνει χρόνο και ευκαιρίες»
29 Οκτ. 2025 14:04
Pelop News

Ο Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, τόνισε πως η καθυστέρηση στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων απειλεί ευθέως την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Όπως επισήμανε, παραμένουν απλήρωτα 537 εκατομμύρια ευρώ από πέρυσι και περίπου 450 εκατομμύρια για φέτος, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τις δεσμεύσεις του Ιουλίου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει προθεσμία έως τις 4 Νοεμβρίου για την κατάθεση του νέου μοντέλου λειτουργίας του Οργανισμού, ωστόσο, όπως είπε, «μία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας, η κυβέρνηση ακόμη συζητά χωρίς σχέδιο».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανικανότητα και έλλειμμα πολιτικής βούλησης», σημειώνοντας πως η καθυστέρηση στις πληρωμές «κοστίζει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στη διατροφική αυτάρκεια της χώρας».

«Εξαντλείται σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα»

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως εξαντλείται σε επικοινωνιακές δηλώσεις, υπενθυμίζοντας ότι παραμένουν ανεκπλήρωτες οι εξαγγελίες για την ίδρυση Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Η κυβέρνηση χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ενώ οι πολίτες βυθίζονται στην ακρίβεια και στην αβεβαιότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση, «εφευρίσκοντας τεχνητά διλήμματα και διχασμούς» αντί να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

«Η ύπαιθρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το κόμμα του θα συνεχίσει να δίνει μάχη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη των αγροτών, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική ύπαιθρος και οι άνθρωποί της δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις ούτε άλλο χαμένο χρόνο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ