Κατρίνης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στο Ιράν» – Ζητά ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν ζήτησε ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Παράλληλα, κάλεσε Αθήνα και Λευκωσία να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ και να αναλάβει η χώρα πιο ενεργό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

03 Μαρ. 2026 11:11
Να μείνει η Ελλάδα εκτός της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν και να μην παρασυρθεί σε μια ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή ζήτησε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ», με τους δημοσιογράφους Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι μια ειρηνική δύναμη που σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν έχει λόγο να εμπλακεί σε μια σύρραξη που ενδέχεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτονόητη τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια στάση θα υιοθετούσε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που προώθησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας–Κύπρου, σημειώνοντας πως η απόφαση να δοθεί το όνομα του Ανδρέας Παπανδρέου στην αεροπορική βάση της Πάφου αποτελεί αναγνώριση αυτής της πολιτικής.

Ωστόσο, τόνισε ότι η παρουσία και η έμπρακτη στήριξη θα έπρεπε να είχαν εκδηλωθεί και σε προηγούμενες φάσεις, όπως όταν –όπως ανέφερε– παρεμποδίζονταν έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου από την Τουρκία.

Παράλληλα, πρότεινε Ελλάδα και Κύπρος να ζητήσουν την ενεργοποίηση του άρθρου 42(7) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Όπως υποστήριξε, η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για κοινό αμυντικό δόγμα και να επενδύει σε εξοπλισμούς, αλλά να μένει αδρανής όταν διατυπώνονται ευθείες απειλές κατά κράτους-μέλους.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή –και ιδίως μετά τις απειλές κατά της Κύπρου– να έχει ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου για το σύνολο των εξελίξεων. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν οι αποφάσεις δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα, η χώρα οφείλει να διεκδικεί ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή φόρα όπου συμμετέχει.

