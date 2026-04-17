Κατρίνης κατά κυβέρνησης: «Στοχοποιεί όποιον την ενοχλεί» και ζητά πολιτική αλλαγή

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική τοξικότητα στην πολιτική ζωή δεν βρίσκεται στην κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά στη συστηματική στοχοποίηση θεσμών, ανεξάρτητων αρχών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών αντιπάλων από την κυβερνητική πλευρά. Όπως ανέφερε, αυτή η πρακτική δεν συνάδει με μια δημοκρατική διακυβέρνηση και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τη λειτουργία των θεσμών.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που, όπως είπε, έχουν δεχθεί πρόσωπα και θεσμοί που δεν είναι αρεστοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο, από ανεξάρτητες αρχές όπως ο Χρήστος Ράμμος μέχρι δικαστικούς λειτουργούς, ευρωπαϊκούς θεσμούς και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι έφτασε στο σημείο να αφήσει υπονοούμενα ότι λειτουργεί με συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Κατρίνη, το ΠΑΣΟΚ βγήκε πολιτικά ενισχυμένο από τη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, καθώς -όπως υποστήριξε- κατάφερε να επιβάλει στην ατζέντα τη συζήτηση για τη θεσμική διαφάνεια και να εμφανιστεί ως η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι για πρώτη φορά από το 2019 η εικόνα του πρωθυπουργού στη Βουλή ήταν εμφανώς νευρική και τοξική, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ έδειχνε αμήχανη και χωρίς πολιτικά αντανακλαστικά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση Λαζαρίδη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι από τη στιγμή που ο ίδιος ο υπουργός ζητά επιστροφή χρημάτων τα οποία, όπως είπε, παραδέχεται ότι εισπράχθηκαν κακώς, ουσιαστικά αποδέχεται μια παράτυπη και παράνομη ενέργεια. Με βάση αυτή τη θέση, ο Μιχάλης Κατρίνης θεωρεί αυτονόητο ότι τίθεται θέμα παραίτησης από το υπουργικό αξίωμα.

Στο πεδίο των θεσμικών και συνταγματικών αλλαγών, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με μια κυβέρνηση που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο από θεσμούς και δικαστικές αρχές. Υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά δεν πρόκειται να προσφέρει πολιτική νομιμοποίηση σε μια κυβέρνηση που, κατά την εκτίμησή του, έχει χάσει την αξιοπιστία της.

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Κατρίνης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο και πως έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Με αυτή τη φράση έδωσε και τον συνολικό τόνο της παρέμβασής του, μετατρέποντας την κριτική του σε ευθεία πολιτική αμφισβήτηση της σημερινής κυβερνητικής πορείας.

