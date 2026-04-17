Πέτσας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα ανεχτώ το τσουβάλιασμα» στις ψηφοφορίες για άρση ασυλίας

Σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει των ψηφοφοριών για την άρση ασυλίας βουλευτών έστειλε ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται δικογραφίες που αφορούν κοινοβουλευτικά πρόσωπα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει μια οριζόντια αντιμετώπιση των υποθέσεων και προανήγγειλε ότι θα τοποθετηθεί κατά περίπτωση.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026, ο κ. Πέτσας υποστήριξε ότι η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, αντί να φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, ανέδειξε -όπως είπε- την πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία και εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, τον Economist και τη Διεθνή Διαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της Ελλάδας από το 2019 και μετά είναι βελτιωμένη, έστω κι αν παραμένουν, όπως ανέφερε, ανοιχτά μέτωπα που χρειάζονται περαιτέρω δουλειά.

Το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, έδωσε στο σκέλος που αφορά τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί ο Στέλιος Πέτσας μίλησε ανοιχτά για «προχειρότητα» που, κατά την εκτίμησή του, δεν συνάδει με το κύρος του θεσμού. Όπως είπε, δεν μπορεί να θεωρείται επαρκής βάση για διαβίβαση δικογραφιών και αίτημα άρσης ασυλίας το γεγονός ότι κάποιος βουλευτής προώθησε ένα μήνυμα ή ένα ηλεκτρονικό αίτημα πολίτη, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση του περιεχομένου και της βαρύτητάς του.

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε στη διάκριση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους βουλευτές και στα μέλη της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι για τους υπουργούς η διαβίβαση δικογραφίας γίνεται αμελλητί, όμως για τους βουλευτές θα έπρεπε πρώτα να έχει προηγηθεί αξιολόγηση των στοιχείων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό που ο ίδιος είδε ήταν ένα «τσουβάλιασμα» με το οποίο δεν συμφωνεί, διαμηνύοντας ότι στις σχετικές ψηφοφορίες της επόμενης εβδομάδας δεν θα το ανεχθεί και θα λειτουργήσει ξεχωριστά σε κάθε υπόθεση.

Ο βουλευτής της ΝΔ έδωσε ακόμη έμφαση στη σχέση του βουλευτή με τον πολίτη, υπερασπιζόμενος τη διαμεσολάβηση για νόμιμα αιτήματα της καθημερινότητας. Όπως σημείωσε, οι βουλευτές έχουν θεσμική σχέση εκπροσώπησης και επαφής με τους πολίτες, είτε αυτοί τους ψήφισαν είτε όχι, και αυτή η λειτουργία δεν μπορεί αυτομάτως να βαφτίζεται ύποπτη. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν αναφέρεται σε παράνομες ενέργειες, αλλά σε συνήθη αιτήματα πολιτών προς υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υποθέσεις που αφορούν τον ΕΦΚΑ ή άλλες δημόσιες δομές.

Στην αποτίμησή του για τη χθεσινή κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, ο Στέλιος Πέτσας υποστήριξε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός κινήθηκε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα σε μια σειρά θεμάτων. Για το ζήτημα των υποκλοπών, μάλιστα, υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ισχυριζόμενος πως διαμορφώνονται νέα δεδομένα γύρω από την εικόνα που είχε παγιωθεί στην κοινή γνώμη τα προηγούμενα χρόνια.

