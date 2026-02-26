Κατρίνης: «Μητσοτάκης ή αλλαγή» – Το ΠΑΣΟΚ βάζει στόχο την πρωτιά και κλείνει την πόρτα σε σενάρια συγκυβέρνησης

Σε ιδιαίτερα δυναμικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» η συγκέντρωση Ηλείων ετεροδημοτών, παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, κορυφαίων στελεχών του κόμματος, σχεδόν σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτοδιοικητικών από την Ηλεία και την Αττική, καθώς και πλήθους πολιτών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι εδώ, ενωμένο και αποφασισμένο να πρωταγωνιστήσει», επισημαίνοντας πως η κοινωνία αναζητά μια πολιτική δύναμη ικανή να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή αλλαγή», με την αλλαγή – όπως τόνισε – να μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κατρίνης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως «κυβερνητικό άλλοθι» ή εταίρος σε πολιτικές που δεν το εκφράζουν, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η πρωτιά και η νίκη, διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει στην αντιπολίτευση.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, άσκησε έντονη κριτική, αμφισβητώντας το αφήγημα περί σταθερότητας και κάνοντας λόγο για πολιτικές επιλογές που έχουν, όπως είπε, τραυματίσει το κράτος δικαίου και τη θεσμική λειτουργία. Έθεσε ερωτήματα για το ενδεχόμενο συνεργασιών, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει πρακτικές που θεωρεί επιζήμιες για τη δημοκρατία και τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ανασύνθεσης της δημοκρατικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, με πρωτοβουλίες διαλόγου με προοδευτικές δυνάμεις πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στο κοινωνικό κράτος, στη στήριξη του ΕΣΥ και στη θέσπιση κανόνων απέναντι σε καρτέλ και funds, τονίζοντας ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι προϊόν.

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα, σημείωσε ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να διασφαλίσει «κόκκινες γραμμές» και να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα χωρίς εκπτώσεις, παραπέμποντας στην ιστορική διαδρομή του κινήματος.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην Ηλεία, με τον κ. Κατρίνη να κάνει λόγο για χαμένες ευκαιρίες και υποβάθμιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις για ανασυγκρότηση μετά τις πυρκαγιές που – όπως ανέφερε – δεν υλοποιήθηκαν. Έδωσε έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, θέτοντας ως κεντρικό στόχο μια Ελλάδα όπου αξιοπρέπεια, πρόοδος και δικαιοσύνη θα αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της.

