Κατσαφάδος στην «Π»: «Πιο γρήγορες αποζημιώσεις – Δικαιοσύνη προς τον πολίτη»
Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος αποκαλύπτει στην «Π» πως οι διαδικασίες θα είναι «γρήγορες για στήριξη σε όλους τους πληγέντες»
«Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η προσοχή μας ήταν επικεντρωμένη στη μεγάλη φωτιά της Πάτρας και στο πώς θα βοηθήσουμε τους πληγέντες. Με την επίτευξη της οριοθέτησης μέσα σε 1,5 μόλις μήνα, κινήσαμε πολύ γρήγορα τις διαδικασίες -πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν- για να στηρίξουμε όλους όσοι επλήγησαν».
Αυτό δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, στο περιθώριο του 2ου Regional Growth Conference της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που φιλοξενήθηκε στο «Τσανάκλειο» Μέγαρο στην Κομοτηνή.
«Εχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από όλα τα στελέχη του υπουργείου μετά τις ταυτόχρονες μεγάλες φωτιές του Αυγούστου. Η αποκατάσταση είναι κι ένα στοιχείο δικαιοσύνης του κράτους απέναντι στον πολίτη» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε τα εξής: «Καταρχάς, δεν υπάρχει πλέον κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς βιώνουμε μια μεγάλη κλιματική κρίση. Είναι κάτι με το οποίο θα ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Απαραίτητο, λοιπόν, είναι το στοιχείο της ανθεκτικότητας, κυρίως στα έργα υποδομής. Η προσπάθειά μας στο υπουργείο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός μηχανισμού πρόληψης των φυσικών καταστροφών, αντιμετώπισης της κρίσης στο πεδίο και φυσικά της αποκατάστασης των συνεπειών όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Οταν ξεκίνησε η προσπάθεια από την ελληνική Πολιτεία, μιλούσαμε για μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα υπουργείο με δομές, με τεχνογνωσία και με στελεχειακό δυναμικό, το οποίο έχει να κάνει και με την επιστήμη, αλλά και με τον παράγοντα άνθρωπο. Προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστές και κυρίως άμεσοι μετά από μια φυσική καταστροφή. Αυτή η ευελιξία επιτυγχάνεται με την παρέμβαση μηχανικών, με τους μηχανισμούς αποζημιώσεων κ.λπ.».
Ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ήταν ενήμερος και για όλες τις ενέργειες από πλευράς Δήμου Πατρέων, ενώ έκανε λόγο για «αποζημίωση πλέον στο 100% για τα κτίρια», προσθέτοντας ότι «αυτό το οποίο εφαρμόζεται στην Πάτρα είναι για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ”κίτρινα”. Υπάρχουν δύο επιλογές για τους πληγέντες: Αν θα πας με εφάπαξ τιμή ανά τ.μ., θα έχεις άμεση καταβολή, αλλιώς θα χρειαστεί πιο μεγάλο διάστημα για να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες».
Τέλος, ο υφυπουργός στάθηκε και στις καινοτόμες νομοθετικές παρεμβάσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση: «Με το νομοσχέδιο που καταθέτουμε και με την ψηφιοποίηση που προχωρούμε, γυρίζουμε σελίδα. Είμαστε σε διαβούλευση για ένα νομοσχέδιο που θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Κάθε πολίτης που θα έχει πληγεί από φυσική καταστροφή θα μπορεί να καταθέτει με ηλεκτρονικό τρόπο μια αίτηση, την οποία θα διασταυρώνουμε και στη συνέχεια θα προχωρούν άμεσα οι αποζημιώσεις. Ετσι θα εξοικονομείται χρόνος και θα εξυπηρετείται και ο πολίτης. Πιστεύουμε ότι στις αρχές του 2026 θα είμαστε έτοιμοι».
