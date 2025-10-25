Θωράκιση της Αχαΐας με συνέργειες: Ξεκινούν έργα στις λεκάνες Πείρου και Μείλιχου

Υπογράφτηκε την Παρασκευή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η σύμβαση αναδοχής με την εταιρεία Coca-Cola 3E για τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας στις πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου, που κατέστρεψαν συνολικά περίπου 32.800 στρέμματα γης, εκ των οποίων περισσότερα από 8.000 στρέμματα είναι δάση και δασικές εκτάσεις.

Όπως αποκάλυψε από την περασμένη Πέμπτη η «Π», η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού κεφαλαίου της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας, που εκπονήθηκε σε χρόνο ρεκόρ από τη Διεύθυνση Δασών Αχαΐας και εγκρίθηκε με σκοπό την άμεση υλοποίηση έργων προστασίας στις πληγείσες περιοχές.

Η Coca-Cola 3E θα χρηματοδοτήσει τα έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 703.228,80 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την έναρξή τους. Τα έργα θα επικεντρωθούν στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου, όπου προβλέπονται επεμβάσεις για τη συγκράτηση φερτών υλικών, τη σταθεροποίηση πρανών και την προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήματα δασικών ορεινών περιοχών. Δεν είναι μεγάλα ορεινά τμήματα, γιατί δεν είμαστε σε μεγάλη λεκάνη απορροής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου και της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας. Από τη σύσκεψη απουσίαζε αν και προσκλήθηκε, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, που απέρριψε την πράξη αναδοχής του έργου, επικαλούμενους πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους.

Το «παρών» στη διαδικασία της υπογραφής έδωσαν ακόμα ο γενικός διευθυντής της Coca-Cola Τρία Εψιλον για Ελλάδα & Κύπρο Svetoslav Anastasov, ο γενικός διευθυντής της Coca-Cola Hellas Σταύρος Μουρελάτος και η διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Βιώσιμης Ανάπτυξης Αγγελική Πατρούμπα, εκπροσωπώντας την εταιρεία που αναλαμβάνει ως Ανάδοχος Αποκατάστασης.

Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

«Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Με τον θεσμό του ιδιώτη αναδόχου, το κράτος, η Περιφέρεια και οι ιδιώτες συνεργάζονται για γρήγορη, επιστημονικά ορθή αποκατάσταση. Την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία στην Αχαΐα ανέλαβε η Coca-Cola 3E, την οποία ευχαρίστησε για τη συμβολή της».

Στάθης Σταθόπουλος, γεν. γραμματέας Δασών:

«Η αποκατάσταση στην Αχαΐα, μετά από Φενεό και Χίο, προχωρά με συνδυασμό ταχείας μελετητικής προετοιμασίας και ιδιωτικής συνδρομής. Η Coca-Cola 3E Ελλάδος προσφέρει δωρεά άνω των 700.000 ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα».

Svetoslav Atanasov, γεν. διευθυντής Coca-Cola Τρία Εψιλον:

«Η εταιρεία, με χρηματοδότηση €1 εκατομμυρίου από το Ιδρυμα Coca-Cola HBC, αναλαμβάνει την αποκατάσταση και αναγέννηση των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις τοπικές κοινωνίες και τη βιωσιμότητα».

