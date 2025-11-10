Κατσανιώτης για Μαυρομμάτη: «Μικραίνει ο κύκλος των αυθεντικών εκφραστών και θεωρητικών της παράταξης»

Στην κηδεία του Θρασυβούλου Μαυρομμάτη παρευρέθηκε ο Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης για να τον αποχαιρετήσει και να τιμήσει τη μνήμη του.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κατσανιώτης ανέφερε:

«Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος, ιδεολόγος, ευπατρίδης και έντιμος.

Υποστήριζε με πάθος ό,τι πίστευε και δεν δίσταζε να το υπερασπιστεί, ακόμη και τότε που δεν ήταν της “μόδας” να δηλώνεις δεξιός.

Ήταν από τους ανθρώπους που έδιναν ιδεολογικές μάχες με πίστη, ήθος και αξιοπρέπεια.

Με την απώλειά του μικραίνει ο κύκλος των αυθεντικών εκφραστών και θεωρητικών της παράταξης.

Καλό ταξίδι, Πρόεδρε.»

