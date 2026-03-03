Κατσανιώτης: Προσοχή για πιθανούς πυρήνες από το Ιράν στην Ελλάδα – Χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνση

Με αυξημένο τόνο ανησυχίας αλλά και με έμφαση στην ανάγκη ψυχραιμίας ήταν η παρέμβαση του βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη, στον Peloponnisos FM 103,9, με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Κατσανιώτης περιέγραψε μια κατάσταση που «παίρνει σταδιακά μεγαλύτερο εύρος», με χτυπήματα σε πολλαπλά μέτωπα και με σαφή στόχευση, όπως εκτίμησε, από την πλευρά του Ισραήλ, το οποίο –όπως είπε– φαίνεται να ακολουθεί μια τακτική εξουδετέρωσης ηγετικών στελεχών, αξιοποιώντας εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών στην περιοχή. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι επιδιώξεις του Ισραήλ δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα «ποιος τραβάει ποιον» στη διαμορφούμενη γεωπολιτική σκακιέρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρώην υφυπουργός στις πιθανές παρενέργειες για την Ελλάδα σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας, κάνοντας ρητή αναφορά σε ενδεχόμενη παρουσία στοιχείων που συνδέονται με τους φρουρούς της επανάστασης ή γενικότερα με ακραίους μηχανισμούς του ιρανικού καθεστώτος.

«Δεν ξέρουμε μέχρι τώρα τι και ποιοι έχουν μπει στην Ελλάδα από τους φρουρούς της επανάστασης μέσω των προσφυγικών ροών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει μετακινήσεις προσώπων από το Ιράν προς την Ευρώπη με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Κατά την εκτίμησή του, εφόσον η κρίση οξυνθεί και προκύψει νέο προσφυγικό ρεύμα, η χώρα οφείλει να επιδείξει αυξημένη επιχειρησιακή επαγρύπνηση.

Ο κ. Κατσανιώτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «συντεταγμένες δυνάμεις» ή οργανωμένη ενεργοποίηση πυρήνων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αποφεύγοντας κινδυνολογική ρητορική. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που το ιρανικό καθεστώς αισθανθεί πως δεν μπορεί να αμυνθεί με συμβατικά μέσα, «δεν ξέρουμε μήπως περάσει στην άλλη πλευρά», υπονοώντας σενάρια ασύμμετρων ενεργειών ή ενεργοποίησης θυλάκων στο εξωτερικό.

Σε ερώτηση για το επίπεδο επιφυλακής της χώρας, ο βουλευτής Αχαΐας σημείωσε ότι η Ελλάδα «παρακολουθεί από πολύ κοντά» τις εξελίξεις, βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και έχει ήδη κινηθεί σε επίπεδο προξενικής μέριμνας για Έλληνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, επισήμανε τις οικονομικές επιπτώσεις –ιδίως στην ενέργεια– και τη σημασία συντονισμού με στρατηγικούς εταίρους, διαμηνύοντας ότι «τα συμφέροντα της πατρίδας είναι σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση», εντός του υφιστάμενου δυτικού πλαισίου συμμαχιών.

