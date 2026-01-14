Κατσαρίδες: Πώς να τις κρατήσετε μακριά από το σπίτι – 4 τρόποι

Ο εφιάλτης του -συνήθως- καλοκαιριού έχει κοκκινωπό χρώμα, κινείται αστραπιαία, πολλές φορές πετάει και… τρομάζει μόνο με τη θέα του. Οι κατσαρίδες, οι «σκουπιδιάρηδες» του περιβάλλοντος, επιστρέφουν δυναμικά κάθε χρόνο, όμως φέτος η παρουσία τους σε σπίτια, πολυκατοικίες και δρόμους φαίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Σε πολλές γειτονιές γίνεται συζήτηση για τις αυξημένες εμφανίσεις αλλά και για τις εντατικές απεντομώσεις που πραγματοποιούνται. Κανείς δεν θέλει να συναντήσει κατσαρίδα στο ντουλάπι, στα συρτάρια, στην τροφοθήκη ή στην αποθήκη του, όμως το ερώτημα παραμένει: τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε για να τις κρατήσουμε μακριά;

Η «βασίλισσα» της Ελλάδας: η αμερικανική κατσαρίδα

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αμερικανική κατσαρίδα είναι το είδος με τη μεγαλύτερη παρουσία στη χώρα μας. Ζει σε υπονόμους, φρεάτια και υγρά σημεία και μπορεί να μεταφέρει πλήθος μικροβίων και ασθενειών. Αν αποφασίσει να μπει στο σπίτι, δύσκολα τη σταματά κάτι – ωστόσο υπάρχουν κινήσεις που λειτουργούν αποτρεπτικά.

Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη άποψη, οι κατσαρίδες δεν πηγαίνουν μόνο σε βρώμικα σπίτια. Άλλωστε ζουν στα πιο βρώμικα σημεία της πόλης. Όμως ένα σπίτι τους προσφέρει τέσσερα βασικά «πλεονεκτήματα»:

Τι τις προσελκύει στο σπίτι μας

1. Φαγητό

Οι κατσαρίδες δεν είναι… γκουρμέ. Τρώνε τα πάντα: αποφάγια, ψίχουλα, λεκέδες από σάλτσες στο πάτωμα, ακόμα και υπολείμματα που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε.

2. Νερό

Δεν χρειάζονται μπολ με νερό. Μια βρύση που στάζει, λίγη υγρασία στον νεροχύτη, σταγόνες στην μπανιέρα ή στον νιπτήρα είναι υπεραρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

3. Ζέστη

Η έξαρση του καλοκαιριού δεν είναι τυχαία. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η κλιματική αλλαγή ευνοούν τον πολλαπλασιασμό τους. Αγαπημένα τους σημεία: υπόγεια και σοφίτες.

4. Κρυψώνες

Ντουλάπια, συρτάρια, αποθήκες, πατάρια, κάτω από κρεβάτια, αλλά και στοίβες από χαρτιά, ξύλα και παλιά αντικείμενα είναι ιδανικά καταφύγια για να ζουν και να αναπαράγονται ανενόχλητες.

Τα «λάθη» που τις καλούν στο σπίτι

Υπάρχουν σπίτια όπου οι κατσαρίδες εμφανίζονται συχνά και άλλα όπου εμφανίζονται σπάνια. Η διαφορά συνήθως κρύβεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες:

Άπλυτα πιάτα με αποφάγια: Αποτελούν κυριολεκτικό τραπέζι για τις κατσαρίδες. Το φαγητό που δυσκολεύεται να καθαρίσει το απορρυπαντικό, για εκείνες είναι εύκολη λεία.

Σκουπίδια και ανοιχτοί κάδοι: Εκεί βρίσκουν φαγητό, νερό και κρυψώνες. Η μυρωδιά που μας ενοχλεί, τις ελκύει.

Βρύσες που στάζουν: Κάθε σταγόνα είναι πηγή ζωής για την κατσαρίδα.

Εκτεθειμένες τροφές κατοικιδίων: Η κροκέτα που «θα φαγωθεί αργότερα» είναι ιδανικό γεύμα για τον ανεπιθύμητο επισκέπτη.

Πώς να τις κρατήσετε όσο πιο μακριά γίνεται

Εκτός από απεντομώσεις και ψεκασμούς με όσο το δυνατόν λιγότερο βλαβερά προϊόντα, οι ειδικοί προτείνουν:

Μην αφήνετε υπολείμματα τροφής, ούτε δικά σας ούτε των κατοικιδίων. Πλύνετε άμεσα τα πιάτα ή βάλτε τα στο πλυντήριο. Κλείνετε καλά ντουλάπια, συρτάρια και πόρτες. Επισκευάστε διαρροές νερού. Θα σας κοστίσει λιγότερο από μια γενική απολύμανση. Σφραγίστε χαραμάδες και ρωγμές σε τοίχους, σίτες και κουφώματα. Απομακρύνετε παλιά έπιπλα, κούτες, χαρτιά, εφημερίδες και ό,τι δεν χρησιμοποιείτε. Ελέγχετε τακτικά πατάρια, αποθήκες και υπόγεια, ακόμα κι αν δεν τα χρησιμοποιείτε συχνά.

Ο ανεπιθύμητος συγκάτοικος

Οι κατσαρίδες είναι ένας από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» του καλοκαιριού και στερούν ένα κομμάτι από την ανεμελιά της εποχής. Ωστόσο, με σωστή πρόληψη και προσοχή στις λεπτομέρειες, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις πιθανότητες να γίνουν… μόνιμοι συγκάτοικοι στο σπίτι σας.

Γιατί, όπως λένε και οι ειδικοί, καλύτερα πρόληψη παρά πανικός στο πρώτο… φτερούγισμα.

