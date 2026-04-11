Καβάλα: Ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο με νεκρό ένα παιδί 3 ετών

Μία από τις πιο σκληρές ειδήσεις του Μεγάλου Σαββάτου γράφτηκε στην Καβάλα, όπου ένα παιδί ηλικίας μόλις 3 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών. Η μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε ταξί και επιβατικό αυτοκίνητο άφησε πίσω της ανείπωτο πόνο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν και τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Απριλίου, στο οδικό τμήμα μετά το Παλαιοχώρι και πριν από τη Νικήσιανη. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα η σφοδρότητα της πρόσκρουσης να αποβεί μοιραία για το μικρό παιδί.

Από τη σύγκρουση, το 3χρονο παιδάκι τραυματίστηκε θανάσιμα, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους και συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για ακόμη δύο τραυματίες, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Στο σκοτάδι τα αίτια του δυστυχήματος

Μέχρι αυτή την ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση παραμένουν άγνωστες. Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να εξετάσουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε το δυστύχημα σε έναν δρόμο που μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε τόπο τραγωδίας.

Η νέα αυτή απώλεια στην άσφαλτο έρχεται να υπενθυμίσει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο βαρύ μπορεί να είναι το τίμημα ενός τροχαίου. Και αυτή τη φορά, το πιο σκληρό κομμάτι της είδησης είναι ότι το θύμα ήταν ένα παιδί μόλις 3 ετών.

