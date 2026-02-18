Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19

Ένα ιδιαίτερο θέμα καλείται να εξετάσει το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας, καθώς πρόκειται να συζητηθεί η δωρεάν εκταφή περίπου 150 τάφων σε περιπτώσεις θανόντων από Covid-19, στα δημοτικά κοιμητήρια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες, καθώς κατά τις πρώτες εκταφές διαπιστώθηκε ότι, ακόμη και μετά την παρέλευση πενταετίας, η αναμενόμενη αποσύνθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί σε επίπεδο δημοτικής επιτροπής, λαμβάνοντας αρχική έγκριση.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση προς τους δημοτικούς συμβούλους, κατά την περίοδο της πανδημίας οι σοροί είχαν τοποθετηθεί σε ειδικούς πλαστικούς σάκους για υγειονομικούς λόγους, γεγονός που φαίνεται να έχει επιβραδύνει τη φυσική διαδικασία αποσύνθεσης.

Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την εκταφή, την αφαίρεση των προστατευτικών πλαστικών καλυμμάτων και την εκ νέου ταφή των σορών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ώστε να ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία αποσύνθεσης.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το δημοτικό συμβούλιο, με στόχο τη διαχείριση του ζητήματος με σεβασμό τόσο στους υγειονομικούς κανόνες όσο και στη μνήμη των εκλιπόντων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



