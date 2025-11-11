Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απρόσμενο και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λένορμαν, δίπλα σε δημοτικό σχολείο, όταν δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, ο οδηγός ενός κόκκινου αυτοκινήτου σταμάτησε απότομα, άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε, αφήνοντας το όχημά του στη μέση του δρόμου. Στη συνέχεια πλησίασε ένα ταξί που βρισκόταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να τον χτυπά και να του φωνάζει, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο οδηγός του ταξί δεν κατέβηκε από το όχημά του, προσπαθώντας να αμυνθεί από τη θέση του, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάφερε να κλείσει την πόρτα και να απομακρυνθεί.

Το επεισόδιο συνέβη μπροστά σε δεκάδες περαστικούς, ενώ πολλοί παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια ή τις εισόδους καταστημάτων χωρίς να παρέμβουν.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στην ΕΡΤ ότι δεν κατάλαβαν την αιτία του καβγά, ωστόσο επιβεβαίωσαν πως ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος. Οι δύο άνδρες δεν φαίνεται να γνωρίζονταν, ενώ η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.





