Καζακόπουλος: «Κρατάμε την νοοτροπία μας, ευχαριστώ τον κόσμο μας»

Τον απολογισμό της σεζόν στην Γ΄’ Εθνική θέλησε να κάνει ο προπονητής του Παναιγαιλείου Φώντας Καζακόπουλος ο οποίος πριν από λίγη ώρα δήλωσε: «Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και να τους ευχαριστήσω για τη συνολική τους προσπάθεια. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι ότι είμαστε μια γροθιά, μια οικογένεια.

Όσον αφορά το ματς με τη Ζάκυνθο ηταν ένα πραγματικό ντέρμπι, όπου ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά έδωσαν τα πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό, όπως κάνουν από την πρώτη μέρα.

Αυτό που κρατάμε είναι η συνέπεια και η νοοτροπία μας. Δεν δεχτήκαμε γκολ στα play-off, είμαστε 18 αγώνες αήττητοι και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας, στους Bianconeri που μας πίστεψαν από την αρχή, αλλά και σε όλους όσοι ήταν κοντά μας σε κάθε συνθήκη. Ο Παναιγιάλειος αξίζει να βρίσκεται ψηλότερα και πιστεύω πως φέτος μπήκαν οι βάσεις για κάτι καλύτερο.

Καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση.»

