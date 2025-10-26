Καζακόπουλος: «Πολύ καλή εικόνα, μπράβο στους παίκτες μου»

26 Οκτ. 2025 19:42
Μετά την λήξη του αγώνα στο Αίγιο, ο προπονητής του Παναιγιαλείου, Φώντα Καζακόπουλος, δήλωσε: «Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, παρουσιαστήκαμε πολύ συγκεντρωμένοι και καταφέραμε γρήγορα να τελειώσουμε τον αγώνα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ καλή εικόνα και για την προσπάθεια. Είμαστε μια ομάδα που σιγά-σιγά χτίζει τον χαρακτήρα της μέσα στο γήπεδο και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να γίνουμε καλύτεροι. Πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς είναι πως σε ακόμα ένα ματς κρατήσαμε το 0 στην εστία μας».

Από την πλευρά των παικτών ο Βαγγέλης Λαθύρης, τόνισε: “Φαινομενικά ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, ωστόσο σε κάθε ματς πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτό κάναμε σήμερα και πήραμε θα έλεγα εύκολα το ματς, εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Πανγυθεατικού. Εμείς συνεχίζουμε, το κεφάλι κάτω, γιατί έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την Κόρινθο.”
