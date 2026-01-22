Καζακστάν: Φυλακίστηκαν τρεις φίλοι της Μπριζ που ντύθηκαν... Μπόρατ!

Πολύ ακριβά φαίνεται ότι θα πληρώσουν την… στυλιστική τους επιλογή τρεις φίλοι της Κλαμπ Μπριζ που βρέθηκαν στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League.

Συγκεκριμένα με παραμονή πέντε ημερών σε φυλακή του Καζακστάν θα πληρώσουν τρεις φίλαθλοι της Μπριζ την επιλογή τους να εμφανιστούν με το ολόσωμο μαγιό που φορούσε ο Άγγλος ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κοέν στην ταινία του «Μπόρατ», στις εξέδρες του γηπέδου της Αστάνα, όπου βρέθηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League.

Οι αρχές του Καζακστάν συνέλαβαν επί τόπου τους τρεις Βέλγους και τους επέβαλαν ποινή φυλάκισης πέντε ημερών για ασέβεια, όπως αναφέρουν τα βελγικά ΜΜΕ. «Τρεις άνδρες διέπραξαν πράξεις κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που έδειξαν ασέβεια και διατάραξαν τη δημόσια τάξη. Αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις ξένους οπαδούς και τους οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας της Αστάνα.

Η ταινία «Μπόρατ», με πρωταγωνιστή έναν δημοσιογράφο από το Καζακστάν, σατιρίζει τόσο την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, όσο και τις ΗΠΑ. Το φιλμ του Σάσα Μπάρον Κοέν προβλήθηκε το 2006 και προκάλεσε οργή στο Καζακστάν, όπου θεωρήθηκε ότι προσβάλλει το έθνος και απαγορεύθηκε η προβολή του.

