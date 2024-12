Καζακστάν: Σώθηκαν όσοι κάθονταν στην ουρά του αεροσκάφους – Βίντεο μέσα από την καμπίνα

Τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα Χριστούγεννα στο Καζακστάν, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Embraer 190 των Αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν που μετέφερε – σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – 67 άτομα (62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος) συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία (Azerbaijan Airlines), το αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού στο Γκρόζνι, συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών και έχασε τη σταθερότητά του στον αέρα και συνετρίβη.

Καζακστάν: Η στιγμή που βγάζουν τους επιζώντες μέσα από τα συντρίμμια του αεροπλάνου ΒΙΝΤΕΟ

Μια άλλη πηγή ανέφερε πως εξερράγη μια φιάλη μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που βρισκόταν στον αέρα, ενώ σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών του Καζακστάν, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε να κατευθυνθεί σε εναλλακτικό αεροδρόμιο, το οποίο βρισκόταν στο Ακτάου. Η ίδια υπηρεσία ανέφερε πως το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους που συνετρίβη υπέστη τις λιγότερες ζημιές.

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU

Συγκεχυμένα παραμένουν ακόμα τα στοιχεία για τους νεκρούς και τους επιζώντες. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών του Καζακστάν, στο αεροσκάφος επέβαιναν 37 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, 6 από το Καζακστάν, 3 από το Κιργιστάν και 16 από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συνολικά 62). Δέκα Ρώσοι επέζησαν από τη συντριβή του αεροσκάφους, ανέφερε η ρωσική πρεσβεία. Μεταξύ των άλλων επιζώντων, 14 ήταν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, δύο ήταν πολίτες του Κιργιζιστάν, ενώ η υπηκοότητα τριών δεν έχει εξακριβωθεί (συνολικά 29).

Οι διασωθέντες κάθονταν στο ουριαίο τμήμα του αεροσκάφους

Στο μεταξύ, οι περισσότεροι από τους επιβάτες που κατάφεραν να επιζήσουν της συντριβής, βρίσκονταν στην ουρά του αεροπλάνου, μετέδωσε το πρακτορείο «24.kg» του Κιργιστάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 16 επιβάτες που βρίσκονταν στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου εκτοξεύτηκαν έξω αμέσως μετά τη σύγκρουση με το έδαφος. Αυτοί που κάθονταν στο κέντρο, σκοτώθηκαν μέσα στην καμπίνα.

Προκαταρκτικές ενέργειες για εκληματική ενέργεια έχουν ήδη ανοίξει σε Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία.

⚡️Horrific footage of the moment the Azerbaijani plane crashed and exploded in Kazakhstan, with 67 people and 5 crew members on board pic.twitter.com/A5rot66Z4X

Το μοιραίο αεροσκάφος είχε ζωή 11,5 χρόνων

Από τα στοιχεία που παραθέτει η ιστοσελίδα russianairplanes.net, το μοιραίο αεροσκάφος ήταν σε λειτουργία για 11,5 χρόνια – από τις 24 Ιουλίου 2013. Την περίοδο 2017-2023, πέταξε για τη Buta Airways (υπο-μάρκα της Azerbaijan Airlines).

Η ίδια σελίδα σημειώνει ότι το Embraer 190 που συνετρίβη είναι ένα περιφερειακό επιβατικό αεροσκάφος που αναπτύχθηκε από τη βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2004.

Το Embraer 190 έχει καλή φήμη όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά. Το 2007, ένα αεροσκάφος της JetBlue Airways παρουσίασε βλάβη στα φρένα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, αλλά προσγειώθηκε με ασφάλεια. Το 2011, η Aerosvit Airlines έχασε ένα Embraer 190 λόγω λάθους του πιλότου. Και το 2018, ένα Embraer 190 παρουσίασε βλάβη συστήματος στην Ινδονησία, η οποία οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση, αλλά η έρευνα για το περιστατικό δεν αποκάλυψε σφάλματα σχεδιασμού.

Βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους πριν και μετά τη συντριβή

Τις στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους των Αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν, λίγο πριν αυτό συντριβεί κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, κατάφερε να «αιχμαλωτίσει» στο κινητό του τηλέφωνο ένα από αυτούς.

Το σχετικό βίντεο έχει ήδη κυκλοφορήσει στα social media και παρουσιάζει ζημιές που έχουν σημειωθεί – για άγνωστους ως τώρα λόγους – μέσα στην καμπίνα, ενώ έχουν απελευθερωθεί και οι μάσκες οξυγόνου.

Ένα άλλο βίντεο που επίσης κυκλοφορεί, φέρεται να το έχει τραβήξει ένας από τους επιζώντες λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή και παρουσιάζει επιβάτες να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024