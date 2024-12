Καζακστάν: Η στιγμή που βγάζουν τους επιζώντες μέσα από τα συντρίμμια του αεροπλάνου ΒΙΝΤΕΟ

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτήση από το Αζερμπαϊτζάν στη Ρωσία, καθώς το αεροπλάνο της Azerbaijan Airlines συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (25.12.2024) στο Καζακστάν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άτομα (62 επιβάτες και 5 άτομα πλήρωμα), ενώ από τη συντριβή στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν επέζησαν συνολικά 32 επιβάτες.

Από τους 32 που επέζησαν οι 22 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ τουλάχιστον 5 δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Το αεροπλάνο που είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι δεν μπορούσε να προσγειωθεί στην πόλη Γκρόζνι λόγω ομίχλης και έτσι η πτήση είχε εκτραπεί,

Ο πιλότος φαίνεται να είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου, ενώ έκανε αρκετούς κύκλους στην περιοχή πριν πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στο X φαίνονται τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

