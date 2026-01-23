Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών της: «Έκανα χρήση της ρύθμισης γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα»

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε στον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τη χρήση ρύθμισης για την επιμέλεια των παιδιών της, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε με γνώμονα το συμφέρον τους και απορρίπτοντας πολιτικές σκοπιμότητες.

Κεφαλογιάννη
23 Ιαν. 2026 14:51
Pelop News

Με δημόσια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε στις αντιδράσεις για τη χρήση ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών της, τονίζοντας ότι η απόφασή της βασίστηκε στο συμφέρον των ανήλικων τέκνων της και στις δυσκολίες που βιώνουν.

«Δεν έχω λιγότερα δικαιώματα λόγω της ιδιότητάς μου»

Η υπουργός διευκρίνισε ότι η επίμαχη ρύθμιση είχε προταθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε από 179 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας. Όπως ανέφερε, έκανε χρήση της διάταξης αντιμετωπίζοντας «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα», καθώς τα τεσσάρων ετών παιδιά της αναγκάζονται να αλλάζουν κατοικία κάθε δύο ημέρες, γεγονός που, όπως υποστήριξε, προκαλεί έντονη πίεση και επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους.

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχική ασφάλεια και η προστασία των παιδιών της αποτελούν υπέρτατη προτεραιότητα.

Καταγγελία για πολιτική εκμετάλλευση

Στην ανάρτησή της, η κ. Κεφαλογιάννη έκανε λόγο για προσπάθειες πολιτικής εκμετάλλευσης μιας οικογενειακής υπόθεσης, τονίζοντας ότι ζητήματα που αφορούν ανήλικα παιδιά «δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών της: «Έκανα χρήση της ρύθμισης γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα»

Τι προβλέπει η επίμαχη ρύθμιση

Η συγκεκριμένη τροπολογία ενσωματώθηκε στον νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Δεκέμβριο και αφορά τη δυνατότητα μεταρρύθμισης πρωτόδικων αποφάσεων για τη γονική μέριμνα. Προβλέπει ότι, όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες ή όταν η πρωτόδικη απόφαση κρίνεται ανεφάρμοστη ή εσφαλμένη, ο γονέας μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο πρωτοδικείο, χωρίς να αναμένει την εκδίκαση της έφεσης.

Η διαδικασία προβλέπεται να εκδικάζεται κατά προτεραιότητα, με βασική προϋπόθεση ότι η μεταρρύθμιση υπηρετεί αποκλειστικά το συμφέρον του τέκνου και ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

