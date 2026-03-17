Κεφαλονιά: Απαγόρευση απόπλου και άρση απαγόρευσης Ε/Γ-Ο/Γ στη Σάμη

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

«Απαγόρευση απόπλου και άρση απαγόρευσης Ε/Γ-Ο/Γ στη Σάμη Κεφαλληνίας

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμης Κεφαλληνίας από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801 ότι διαπιστώθηκε ηλεκτρολογική βλάβη πριν τον απόπλου προς εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Σάμης προς το λιμάνι της Πάτρας. Επί του πλοίου επέβαιναν 123 επιβάτες, 37 Ε.Ι.Χ., 2 λεωφορεία και 2 βυτία, οι οποίοι προωθήθηκαν στο προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Σάμης του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, ενώ μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη η συνέχιση των πλόων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



