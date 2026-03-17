Άγιο είχαν μαθητές στη Ζάκυνθο, το λεωφορείο, που τους μετέφερε συγκρούστηκε με ΙΧ, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Ζάκυνθο άγιο είχαν μαθητές, που επέβαιναν σε λεωφορείο το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το imerazante.gr, το λεωφορείο που μετέφερε επτά μαθητές και τέσσερις ενήλικες συγκρούστηκε για άγνωστη προς το παρόν αιτία με διερχόμενο αυτοκίνητο και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε πέτρινο τοίχο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό.

Από τη σύγκρουση ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι ζημιές στο όχημά του ήταν πολύ μεγάλες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παρόντες ήταν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

