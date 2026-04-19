Κεφαλονιά: Μαζική κινητοποίηση στο Αργοστόλι ενάντια στα ναρκωτικά

Μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση κατά των ναρκωτικών στο Αργοστόλι. Φορείς και κάτοικοι διαδήλωσαν με αφορμή την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς.

19 Απρ. 2026 12:48
Pelop News

Με κεντρικό σύνθημα την προστασία της νέας γενιάς και την αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026) μεγάλη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο Αργοστόλι. Η κινητοποίηση, που είχε ως επίκεντρο τον αγώνα κατά των ναρκωτικών, διοργανώθηκε με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς, που έχει συγκλονίσει το νησί.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον Σύλλογο Ναυτικών Κεφαλονιάς «Νίκος Καββαδίας», ωστόσο το κάλεσμα βρήκε ευρεία ανταπόκριση από θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του νησιού. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ενεργά:

  • Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

  • Η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Δήμους.

  • Το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αργοστολίου και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος.

  • Εκπρόσωποι της εκκλησίας και τοπικών οργανώσεων.

