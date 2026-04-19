Κεφαλονιά: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης, πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων

Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας και τι αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές.

19 Απρ. 2026 11:14
Pelop News

Πιθανή διεύρυνση του κύκλου των εμπλεκομένων στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά προέβλεψε ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Δρακουλόγκωνας δήλωσε ότι η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να φέρει στο φως νέα στοιχεία τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε εμπλοκή και άλλων προσώπων. «Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί», τόνισε.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι όλοι οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό ήταν στις θέσεις τους από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό στο νοσοκομείο. «Η μητέρα μου το επιβεβαίωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την ενημέρωση που είχε λάβει.

Σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο κ. Δρακουλόγκωνας σημείωσε ότι αυτές θα ρίξουν φως σε σημαντικές πτυχές της υπόθεσης, χωρίς όμως να δίνουν πλήρη εικόνα. Επισήμανε ακόμη την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι προηγούμενες ώρες και ημέρες πριν από τη νοσηλεία και τον θάνατο της 19χρονης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που κινούνται στον ίδιο χώρο ή έχουν επικοινωνίες (τηλεφωνικές και διαδικτυακές) με τα εμπλεκόμενα άτομα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε ότι η 19χρονη έχασε τη ζωή της λόγω καθυστέρησης στην κλήση βοήθειας από τους τρεις κατηγορούμενους και όχι λόγω έλλειψης στελέχωσης του νοσοκομείου. Ο κ. Γιαννάκος περιέγραψε την άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, που άφησε άλλο περιστατικό και έφτασε στο σημείο σε τρία λεπτά, ενώ στο νοσοκομείο ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης διάρκειας 77 λεπτών με ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμάκων, η οποία δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε αβάσιμες τις καταγγελίες περί απουσίας γιατρών και έκανε λόγο για «ψευδή καταγγελία» που αποδίδεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Τόνισε ότι καρδιολόγος και αναισθησιολόγος επενέβησαν άμεσα, ενώ επέκρινε έντονα τους τρεις κατηγορούμενους για το γεγονός ότι άφησαν την κοπέλα στο πεζοδρόμιο και καθυστέρησαν να ζητήσουν βοήθεια.

