Αποκάλυψη Γεωργιάδη: «Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

O υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως ανέφερε, ξεκινά άμεσα, ανακοίνωσε, με αφορμή τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Κεφαλονιά: Σάλος στο νοσοκομείο για την «ανώνυμη νοσηλεύτρια» στην υπόθεση της Μυρτούς – Τι αναφέρει το Σωματείο Υπαλλήλων

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, «λειτούργησε άψογα», επισημαίνοντας ότι η 19χρονη διασωληνώθηκε πριν καταλήξει από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι καταγγελίες να σχετίζονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών, σημειώνοντας πως, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχει λάβει, η ιατρός που φέρεται να προχώρησε σε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ». Στην περίπτωση αυτή, όπως είπε, θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», διαμήνυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη, όπως είπε, να προστατευθεί η αξιοπιστία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός αναφέρει ότι «διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία», επαναλαμβάνοντας ότι το νοσοκομείο «λειτούργησε άψογα» και προειδοποιώντας πως, αν αποδειχθεί ότι υπήρξε ψευδής καταγγελία για λόγους προσωπικής αντιδικίας, θα υπάρξουν συνέπειες τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε ποινικό επίπεδο.

Αγαπητέ @AdonisGeorgiadi Η συγκεκριμένη κυρία είναι ιατρός η οποία εργάζεται στο Νοσοκομείο της Κεφαλλονιας. Η #nyxtaapokalypseon λειτούργησε με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη ενός εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος. Η ίδια ζήτησε να… https://t.co/l9h04yum8o — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) April 18, 2026



Αντιδρούν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ

Tις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς διαψεύδουν οι εργαζόμενοι. Οι καταγγελίες έγιναν από ανώνυμη που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια, μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, και το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ζητά να διερευνηθούν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανείς για τη Μυρτώ, έχουν προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, ενώ έχουν διαψευστεί και επισήμως από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.

Διαψεύδει τις καταγγελίες το νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση είχε εκδώσει και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς που αποτελούσε μέρος ανάρτησης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Στην ανακοίνωση του, το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν υποδειγματικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.

