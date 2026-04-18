Κεφαλονιά: Σάλος στο νοσοκομείο για την «ανώνυμη νοσηλεύτρια» στην υπόθεση της Μυρτούς – Τι αναφέρει το Σωματείο Υπαλλήλων

Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, αυτή τη φορά με επίκεντρο όσα ακούστηκαν δημόσια για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας παρενέβη πλέον θεσμικά, ζητώντας να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια και διατύπωσε σοβαρούς ισχυρισμούς για καθυστέρηση και δυσλειτουργία στα ΤΕΠ.

Με επίσημο έγγραφό του προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, την 6η ΥΠΕ και τον υπουργό Υγείας, το σωματείο υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια του νοσοκομείου και επιχείρησε, όπως αναφέρει, να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στο κείμενο τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις προϊστάμενες των τμημάτων, καμία νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην εκπομπή.

Το βάρος πέφτει στην ανώνυμη εμφάνιση

Το σωματείο εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι καταγγελίες έγιναν ανώνυμα, κάτι που, όπως σημειώνει, γεννά εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία τους. Επιμένει ότι η γυναίκα που μίλησε στην εκπομπή δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της 19χρονης, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρει, ούτε βρισκόταν παρούσα στο συγκεκριμένο περιστατικό ώστε να κάνει ασφαλείς διαπιστώσεις για την παρουσία ή μη των γιατρών και για την κατάσταση της κοπέλας τη στιγμή της διακομιδής.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ζητούν τη διερεύνηση της πραγματικής ταυτότητας της γυναίκας και προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να προστατευθεί, όπως λένε, το κύρος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. Η παρέμβαση αυτή ανεβάζει αισθητά τους τόνους, γιατί δεν μιλά πλέον απλώς για διαφωνία με μια τηλεοπτική καταγγελία, αλλά για πιθανή ψευδή ιδιότητα και για ευθεία προσβολή του προσωπικού ενός δημόσιου νοσοκομείου.

Η διοίκηση διαψεύδει τις αιχμές για τα ΤΕΠ

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, η οποία είχε ήδη εκδώσει ανακοίνωση απαντώντας στις αναφορές περί καθυστερημένης προσέλευσης γιατρών στα Επείγοντα το πρωί της 14ης Απριλίου. Η διοίκηση χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές ψευδείς και συκοφαντικές και υποστήριξε ότι τόσο οι γιατροί όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό επιτέλεσαν το καθήκον τους υποδειγματικά.

Σύμφωνα με τη θέση του νοσοκομείου, το προσωπικό λειτούργησε άμεσα και με τον τρόπο που προβλέπεται σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, ενώ κάθε κακόβουλη αναφορά, όπως επισημαίνεται, στρέφεται αδίκως εναντίον εργαζομένων που υπερασπίζονται καθημερινά την υγεία των πολιτών. Αυτή η διάψευση αποκτά μεγαλύτερο βάρος τώρα που και το σωματείο των υπαλλήλων βγαίνει δημόσια και ζητά επίσημη διερεύνηση για το ποια μίλησε και με ποια ιδιότητα.

Από την τραγωδία στη σύγκρουση για την εικόνα του νοσοκομείου

Η υπόθεση δείχνει πλέον να αποκτά και ένα δεύτερο, παράλληλο μέτωπο: πέρα από τη δικαστική διερεύνηση του θανάτου της 19χρονης, ανοίγει και μια σκληρή σύγκρουση γύρω από το πώς παρουσιάστηκε δημόσια η στάση του νοσοκομείου και των εργαζομένων του. Το νοσοκομείο και το σωματείο επιχειρούν να μπλοκάρουν την εικόνα ότι υπήρξε ολιγωρία ή απουσία γιατρών στα κρίσιμα πρώτα λεπτά, ενώ παράλληλα ζητούν να δοθούν απαντήσεις για το ποια μετέφερε προς τα έξω αυτές τις καταγγελίες.

Το κρίσιμο πλέον δεν είναι μόνο τι ειπώθηκε στην τηλεόραση, αλλά αν αυτό που ειπώθηκε στηριζόταν σε πραγματική γνώση και αληθινή ιδιότητα ή αν αποτέλεσε μια ανώνυμη παρέμβαση που τραυμάτισε την εικόνα ενός ολόκληρου νοσοκομείου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές του. Και ακριβώς γι’ αυτό το σωματείο ζητά να αποκαλυφθεί το πρόσωπο πίσω από τις καταγγελίες και να ξεκαθαριστεί πλήρως τι συνέβη.

