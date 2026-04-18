Κεφαλονιά: Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα για τον θάνατο της Μυρτούς – Τι ψάχνουν οι Αρχές πίσω από τους τρεις προφυλακισμένους

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μπαίνει σε νέα, ακόμη πιο σύνθετη φάση, καθώς μετά την προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων οι Αρχές δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε όσα έγιναν μέσα και γύρω από το ξενοδοχείο, αλλά επεκτείνουν το πεδίο της έρευνας σε ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως, ενώ το κατηγορητήριο έχει πλέον αναβαθμιστεί από «έκθεση σε κίνδυνο» σε «ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως», εξέλιξη που δείχνει πόσο βαριά αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη.

Το νέο βάρος του ρεπορτάζ, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στην προφυλάκιση. Βρίσκεται κυρίως στο ότι οι ερευνητές ανοίγουν την ατζέντα των επικοινωνιών της 19χρονης και των τριών κατηγορουμένων, αναζητώντας αν υπήρξαν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το μοιραίο βράδυ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ήδη ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και περιέγραψε ότι επικοινωνούσε με τη Μυρτώ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με την τελευταία βιντεοκλήση να φτάνει έως περίπου τις 4 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, υποστήριξε επίσης ότι της είχε στείλει 220 ευρώ, επειδή εκείνη του είχε πει πως δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ.

Η παρουσία του 66χρονου δεν αντιμετωπίζεται, μέχρι στιγμής, ως τυπική λεπτομέρεια της υπόθεσης, αλλά ως κρίκος που μπορεί να φωτίσει τι ακριβώς προηγήθηκε του θανάτου της 19χρονης. Σε δημοσιεύματα αναφέρεται ότι υπήρχε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχαν ο ίδιος, ο 23χρονος και η Μυρτώ, ενώ το μοιραίο βράδυ φέρεται να έγινε χωριστή βιντεοκλήση από την κοπέλα προς τον 66χρονο. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τις επικοινωνίες κομβικές για την έρευνα: οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν ποιος γνώριζε τι, ποιος μίλησε με ποιον και σε ποια χρονική στιγμή.

Την ίδια ώρα, η ουσία της ποινικής αξιολόγησης έχει ήδη σκληρύνει. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν μαζί με τους κατηγορούμενους και ότι δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως οι υγειονομικές αρχές, στερώντας της την κρίσιμη ιατρική παρέμβαση που ενδεχομένως θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση. Αυτή είναι και η βαριά βάση πάνω στην οποία χτίζεται πλέον το κακούργημα που αντιμετωπίζουν οι τρεις.

Έξω από τα δικαστήρια, το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε ζητώντας δικαίωση για τη Μυρτώ, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από πίσω έξοδο για λόγους ασφαλείας. Η κοινωνική πίεση γύρω από την υπόθεση παραμένει έντονη, την ώρα που η τοπική κοινωνία προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς μια 19χρονη κοπέλα κατέληξε νεκρή σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να γεννά όλο και περισσότερα ερωτήματα.

Σε αυτό το βαρύ κλίμα έγινε και το τελευταίο αντίο στη Μυρτώ, με τη μητέρα και τον πατέρα της να λυγίζουν δημόσια μπροστά στον χαμό της. Οι δηλώσεις των γονιών της, που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης, αποτύπωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο τη συντριβή μιας οικογένειας που δεν θρηνεί απλώς έναν ξαφνικό θάνατο, αλλά ζητά απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες του παιδιού της.

Το κρίσιμο πλέον δεν είναι μόνο τι θα πουν ξανά οι τρεις προφυλακισμένοι. Είναι αν από τα κινητά τηλέφωνα, τις εφαρμογές επικοινωνίας, τις βιντεοκλήσεις και τα χρήματα που φέρεται να μεταφέρθηκαν θα προκύψει ότι η υπόθεση δεν τελειώνει στους τρεις που ήδη οδηγήθηκαν στη φυλακή. Και αυτό είναι το σημείο που μπορεί να αλλάξει ξανά το βάρος της έρευνας τις επόμενες ημέρες.

