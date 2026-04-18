«Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα», νέα δεδομένα για τον θάνατο της Μυρτούς

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στο Αργοστόλι, για τον οποίο κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες έπειτα από τις απολογίες τους.

Θάνατος 19χρονης: Πάνω στην τραγωδία προσωπικά ιατρών πίσω από τη fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο

Θυμίζουμε ότι η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με φερόμενη νοσηλεύτρια να καταγγέλλει ότι οι γιατροί του ΤΕΠ άργησαν να αναλάβουν το περιστατικό, πράγμα που το προσωπικό έχει διαψεύσει. Την ίδια ώρα ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, ενώ ο πατέρας της κοπέλας ξεσπά ισχυριζόμενος ότι παγίδευσαν την κόρη του.

Βέβαια σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία αλλά και τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η νοσηλεύτρια που είχε καταγγείλει τους γιατρούς του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, είναι γιατρός αναισθησιολόγος και είχε κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης σε άλλη υπόθεση με συνάδελφό της. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της η συγκεκριμένη γιατρός.

Πάντως μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο Μιχάλης Γιαννάκος, διέψευσε την καταγγελία της «νοσηλεύτριας» τονίζοντας ότι, «η Μυρτώ έχασε τη ζωή της επειδή αυτά τα κτήνη άργησαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, δηλαδή από το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο. Και όχι γιατί δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο».

«Στο νοσοκομείο σε ενεργή εφημερία υπήρχαν καρδιολόγος γιατρός και αναισθησιολόγος. Και μάλιστα όταν έφτασε το ΕΚΑΒ εκεί, καρδιολόγος υποδέχτηκε την ασθενή και μαζί με την αναισθησιολόγο και επί 77 λεπτά βοήθησαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπάθησαν να κάνουν ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφεραν. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ 4:31 και 4:34 τα ξημερώματα ήταν στο σημείο και εκεί υπήρχαν αυτά τα δύο κ…, τα οποία είπαν ότι την βρήκαν στο πεζοδρόμιο, την οποία κουβάλησαν από το δωμάτιο που έμεναν και ήταν απαθέστατοι. Ήταν αισχροί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν ότι έχει αργή αναπνοή, ότι δεν αντιδρά στο φως η κόρη των οφθαλμών της», πρόσθεσε.

«Τέσσερα λεπτά ήταν στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν, έγινε ένα τηλέφωνο σε μια εκπομπή, από μία υποτίθεται νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, που είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο. Μόνο που είπε ψέματα γιατί δεν ήταν νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ η συγκεκριμένη που πήρε τηλέφωνο. Ήταν γιατρός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, η οποία δεν ήταν σε εφημερία. Η συνάδελφός της ήταν στο νοσοκομείο σε εφημερία που ήταν εκεί και επιλήφθηκε του κοριτσιού. Αλλά οι ίδιοι, επειδή έχουν αλληλομηνυθεί για άλλο ζήτημα, πριν από ένα μήνα είχαν διανυκτερεύσει και οι δύο στο τμήμα. Είχε κόντρα μία γιατρός με την άλλη που είχε βάρδια και πήρε και υποκρίθηκε τη νοσηλεύτρια και κατήγγειλε ψέματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Και το λέω καθαρά γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε στη συνέχεια ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα λέγοντας ότι φταίει το υγειονομικό σύστημα, ενώ οι ίδιοι είχαν δύο ώρες εκεί το κορίτσι χωρίς να ζητάνε βοήθεια γιατί στην αρχή αν ζήταγαν βοήθεια, το κορίτσι θα είχε σωθεί. Η κοπέλα ήταν στη σχολή βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν μία άριστη σπουδάστρια στο δεύτερο εξάμηνο. Πολύ καλό κορίτσι χωρίς να κάνει χρήση ναρκωτικών. Και η τραγική ειρωνεία ποια ήταν; Γιατί και η μάνα της ήταν βιοπαλαίστρια. Τελείωσε τη σχολή και εκείνο το βράδυ έκανε αποκλειστικό σε ασθενή και η κόρη της πέθανε κάτω και η ίδια δεν το ήξερε. Πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος που υποτίθεται δεν υπήρχε», επισήμανε.

Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτούς

Τον δικό του Γολγοθά ανεβαίνει εδώ και 5 μέρες ο πατέρας της αδικοχαμένης Μυρτούς, ο οποίος ξέσπασε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μετά την προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της κόρης του. Ο ίδιος έκανε λόγο για παγίδα που έστησαν στην Μυρτώ, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.

«Τι να το κάνω; Μου ‘φέραν το παιδί πίσω; Προφυλακίστηκαν. Έπρεπε να τους περάσουν από το μηχάνημα που κόβουν το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου. Υπάρχει δικαιοσύνη; Από την μεριά έχει μαγαζιά, καφέδες, καφετέριες και όλα αυτά. Εκεί η αστυνομία πάει και ελέγχει, δύο φορές την ημέρα. Στην απάνω μεριά της πλατείας μετά από 30 μέτρα πουλιέται πρ…. Γίνονται συναλλαγές», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονης.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ένα παιδί που δεν του έλειπε το αίσθημα, η αγάπη, η ευγένεια. Ένα παιδί απερίγραπτο. Ένα γατάκι να κλωτσήσεις στον δρόμο, θα “φας” 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000€ πρόστιμο. Και το παιδί μου, αυτοί οι κύριοι ανακριτές, οι κύριοι εισαγγελείς να βγάλουν 13 ώρες απόφαση; Σε πέντε λεπτά έπρεπε να βγει η απόφαση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και ανησυχώ για την πορεία της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αν το κουβάρι το αρχίσουν από την αρχή, θα φτάσει μέχρι την Κολομβία».

Ο ίδιος μίλησε και για παγίδευση της κόρης του, τονίζοντας: «Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πατέρας της 19χρονης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσαν, όπως λέει, την κόρη του.

Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια του χαροκαμένου πατέρα, ο οποίος μίλησε για την «χειρότερη μέρα της ζωής του», όταν χρειάστηκε να ντύσει την Μυρτώ νύφη για την κηδεία της.

«Εγώ το παιδί μου το ‘χασα. Εγώ το παιδί χθες το πάντρεψα. Μου είχε ζητήσει να το πάω “θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησία”. Και της είπα σε συνόδευσα παιδάκι μου γιατί στο είχα υποσχεθεί αλλά και εσύ μου είχες υποσχεθεί ότι θα σε πάω στην εκκλησία, να σε παραδώσω στον αγαπημένο σου, όχι εδώ που σε παραδίδω», σημείωσε κλείνοντας.

