Θάνατος 19χρονης: Πάνω στην τραγωδία προσωπικά ιατρών πίσω από τη fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε γνώση του οποίου έφτασαν τα στοιχεία, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση

18 Απρ. 2026 18:18
Pelop News

Πλέον με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση καταγγελιών φαίνεται να υπάρχει κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης από δήθεν νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, που ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της συγκεκριμένη ιατρός.

Αποκάλυψη Γεωργιάδη: «Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

Μάλιστα ήδη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε γνώση του οποίου έφτασαν τα στοιχεία, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ επισήμανε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους μιας προσωπικής αντιδικίας μιας γιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε, αυτή που έκανε την ψευδή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η καταγγελία έγινε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού και η καταγγέλλουσα εμφανίστηκε με την ιδιότητα της νοσηλεύτριας. Η αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων και δη των νοσηλευτών ήταν άμεση. Ταυτόχρονα, ακούγοντας τη φωνή που έκανε την καταγγελία, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για άλλη γυναίκα γιατρό του νοσοκομείου και η καταγγελία αφορούσε ουσιαστικά συνάδελφό της, η οποία πήρε μέρος στην αγωνιώδη προσπάθεια για να σωθεί το κορίτσι, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Μόλις αντιλήφθηκαν ποια ήταν, κατάλαβαν και το κίνητρο για την καταγγελία. Όπως γνώριζαν, οι δύο γυναίκες είχαν προσωπική αντιπαράθεση και στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο.

Την ώρα που είχε συντελεστεί μια τραγωδία, που είχε σοκάρει το πανελλήνιο, και ένα κορίτσι 19 ετών ήταν ακόμη άταφο με τα ερωτήματα για το τι είχε συμβεί να είναι αναπάντητα, μια άλλη γυναίκα και μάλιστα γιατρός, φέρεται να βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει τη συνάδελφό της, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε δώσει μάχη για τη ζωή της Μυρτώς.

Η καταγγελία της δήθεν νοσηλεύτριας μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στα social media, με αποτέλεσμα μέρος της κοινής γνώμης είτε να αποδέχεται το περιεχόμενό της, είτε έστω, να αμφιβάλει για το κατά πόσον η Μυρτώ όταν έφτασε στο νοσοκομείο είχε την αντιμετώπιση που έπρεπε.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αλλά και όσα ανάρτησε ο υπουργός Υγείας, το κορίτσι διασωληνώθηκε αμέσως και έγιναν όλες οι ανθρωπίνως δυνατές προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή- σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο έφτασε με εικόνα ανακοπής και γι’ αυτό έσπευσαν καρδιολόγοι και αναισθησιολόγοι. Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν άμεση, έσπευσε να διατάξει ΕΔΕ και να διαψεύσει τα λεχθέντα από τη δήθεν νοσηλεύτρια. Όλοι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου δε, υπέγραψαν ότι κανένας τους δεν ήταν πίσω από την ανώνυμη καταγγελία.

Απαντώντας στην ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, ο Πέτρος Κουσουλός, επιβεβαίωσε ότι η καταγγέλλουσα ήταν γιατρός, που ζήτησε η ίδια να βγει στην εκπομπή το βράδυ της Τετάρτης, σημείωσε δε, ότι εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια «για λόγους προστασίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:54 Η ΝΕΠ προετοιμασία στο Ναύπλιο με επίσκεψη στο Μπουρτζί – Φωτογραφίες
20:48 Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων
20:42 Ρεκόρ και δυνατός ανταγωνισμός στο Διασυλλογικό στίβου Κ18 – Φωτογραφίες
20:36 Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 60 σερί νίκες με τον Παναθηναϊκό
20:24 Άμπελος Αχαΐας: Έκαιγε χόρτα, συνελήφθη για τη φωτιά, πρόστιμο 3.375 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Ο Προμηθέας έχασε στην Καρδίτσα και θέλει νίκη με Ηρακλή – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:12 «Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα», νέα δεδομένα για τον θάνατο της Μυρτούς
20:00 Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου
19:48 Εισβολή γλάρων στον αγωνιστικό χώρο και χάος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αυστραλία
19:36 Καιρός: Θα μας τρελάνει, έως 7 τα μποφόρ και 23 βαθμούς η θερμοκρασία
19:24 Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ»
19:12 Κατερίνα Ηλιοπούλου: «Το χοροθέατρο θέλει αλήθεια»
19:05 Η ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης, αλλά αβαντάζ στα πλέι-άουτ – Βίντεο
19:00 Θρασίμια-απατεώνες έκλεψαν από 93χρονη γιαγιά λίρες και μετρητά
18:45 Φινάλε στο τουρνουά της ΝΕΠ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου: «Αθάνατος»!
18:40 Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση
18:30 Οι γυναίκες του ΝΟΠ ήρθαν ισόπαλες, με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή
18:18 Θάνατος 19χρονης: Πάνω στην τραγωδία προσωπικά ιατρών πίσω από τη fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο
17:57 Στέλιος Μάινας: Τι είπε για τον «Άγιο έρωτα» και τη φθορά του χρόνου
17:56 Άμπελος Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα με προτροπή «Απομακρυνθείτε προς Ακράτα», ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ