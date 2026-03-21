Κεφαλονιά: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ κοντά στο Ληξούρι αναστάτωσε τους κατοίκους

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Μαρτίου στην Κεφαλονιά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής του Ληξουρίου. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετά σημεία του νησιού, χωρίς ωστόσο να προκύψουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στη 1:31 μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι. Το ακριβές σημείο και το εστιακό βάθος διαφοροποιούνται ελαφρώς στις πρώτες αυτόματες καταγραφές, κάτι που είναι σύνηθες στα αρχικά σεισμολογικά δεδομένα, όμως όλες οι αναφορές συγκλίνουν ότι επρόκειτο για δόνηση 4,2 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή της Παλικής.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε καθαρά αισθητή, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση χωρίς να έχει προκύψει, μέχρι αυτή την ώρα, κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε σοβαρό πρόβλημα.

