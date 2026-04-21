Κεφαλονιά: Tι απαντά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για τις κάμερες στην υπόθεση της Μυρτούς

Δημόσια τοποθέτηση για τα όσα έχουν ακουστεί γύρω από τις κάμερες στο κατάλυμα όπου διέμενε η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι έκανε ο ιδιοκτήτης του χώρου, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Μιλώντας στο Star, ο ιδιοκτήτης απάντησε ειδικά στα σενάρια περί διαγραφής αρχείων και υποστήριξε ότι πρόκειται για ψευδή εικόνα, επιμένοντας ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν ως κλασικό κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αλλά ως συσκευές IP/Wi-Fi που ενεργοποιούνται με ανίχνευση κίνησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δύο κάμερες που βρίσκονται στον χώρο δεν καταγράφουν συνεχώς, αλλά ξεκινούν να γράφουν όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να μην αποτυπωθούν όλα τα πλάνα, όχι όμως επειδή διαγράφονται σκόπιμα, αλλά επειδή η λειτουργία τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείται ο μηχανισμός καταγραφής. Παράλληλα πρόσθεσε ότι τα δεδομένα μπορεί να σβήνονται όταν εξαντλείται η διαθέσιμη μνήμη. Η τεχνική αυτή περιγραφή αποδίδεται στους δικούς του ισχυρισμούς και όχι σε ανεξάρτητο πραγματογνωμοσύνη.

Τι είπε για την εξωτερική κάμερα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξωτερική κάμερα, για την οποία υποστήριξε ότι, λόγω της θέσης της εκτός κτιρίου και επειδή μεσολαβούσε τοιχίο, δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσία cloud στο κινητό. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καταγράψει υλικό, καθώς η κάρτα μνήμης -όπως εκτίμησε με επιφύλαξη- πιθανότατα έχει αποθηκεύσει πλάνα από τον εξωτερικό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αντικρούσει ευθέως τις υπόνοιες ότι κρίσιμο οπτικό υλικό χάθηκε ή αφαιρέθηκε εσκεμμένα.





Σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο, χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική του κάμερα. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στη γειτονιά, στοιχείο που δείχνει πόσο κρίσιμο θεωρείται το υλικό από το συγκεκριμένο κατάλυμα για την πορεία της έρευνας.

Τι υποστήριξε για τις κρατήσεις

Ο ιδιοκτήτης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των κρατήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρείται βιβλίο κρατήσεων με τη μορφή που παρουσιάζεται δημόσια, αλλά ότι τα σχετικά στοιχεία προκύπτουν μεταγενέστερα από τις αποδείξεις. Όπως είπε, η κράτηση για το δωμάτιο είχε γίνει από την ίδια τη Μυρτώ μέσω IRIS, με το όνομά της να εμφανίζεται κανονικά στη συναλλαγή. Πρόσθεσε ακόμη ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν έγινε άλλη κράτηση, σπεύδοντας όμως να διευκρινίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν προγενέστερες κρατήσεις στον χώρο.





Η συγκεκριμένη αποσαφήνιση φαίνεται πως ήρθε ως απάντηση στις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές γύρω από τα πρόσωπα που ενδέχεται να πέρασαν από το κατάλυμα ή να είχαν σχέση με το δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν οι τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο της 19χρονης. Άλλωστε, σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ, οι ερευνητές αναζητούν ενοίκους και πρόσωπα που ενδέχεται να είδαν ή να άκουσαν κάτι κρίσιμο.

Στο κάδρο της ανακρίτριας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όσο και η μητέρα του αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν προσεκτικά όχι μόνο τα πρόσωπα που βρίσκονταν με τη Μυρτώ εκείνο το βράδυ, αλλά και όσα αφορούν το ίδιο το κατάλυμα, τη λειτουργία του χώρου και το διαθέσιμο οπτικό υλικό.





Η σημασία των καμερών έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από προηγούμενα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κάμερα ασφαλείας στο κατάλυμα κατέγραψε κινήσεις της 19χρονης και των τριών συλληφθέντων μέχρι τη στιγμή που βγήκε από το δωμάτιο σε λιπόθυμη κατάσταση. Γι’ αυτό και κάθε αναφορά στη λειτουργία, την αποθήκευση ή την πληρότητα των αρχείων αποκτά πλέον ιδιαίτερο βάρος για την πορεία της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



