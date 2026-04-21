Θάνατος 19χρονης Μυρτούς: Τι υποστηρίζει η τρανς γυναίκα από τη φυλακή – «Δεν εμπλέκομαι σε κύκλωμα μαστροπείας»

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, καθώς η τρανς γυναίκα που βρισκόταν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία δίνει, μέσα από τη φυλακή, τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν. Στις δηλώσεις της επιμένει ότι δεν είχε καμία σχέση με κύκλωμα εκμετάλλευσης ή άλλη εγκληματική οργάνωση και υποστηρίζει πως η σχέση της με τη Μυρτώ ήταν καθαρά φιλική.

Όπως ανέφερε, γνωρίστηκε με τη 19χρονη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, σε γάμο στην Κεφαλονιά, και από τότε διατηρούσαν επαφή. Σύμφωνα με όσα είπε, κατά τη διάρκεια του φετινού Πάσχα συναντήθηκαν ξανά στο νησί δύο ή τρεις φορές για καφέ και ποτό, χωρίς -όπως επιμένει- να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διάσταση στη σχέση τους.

Η τρανς γυναίκα περιέγραψε ότι το βράδυ που βρέθηκαν στο δωμάτιο είχε μεταμφιεστεί, φορώντας περούκα και μακιγιάζ, προκειμένου να γίνει βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα που φέρεται να είχε στείλει χρήματα στη 19χρονη. Κατά τους ισχυρισμούς της, τον συγκεκριμένο άνδρα τον είχε γνωρίσει μέσω άλλης τρανς γυναίκας από την Αθήνα, η οποία -όπως είπε- διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις

Στην ίδια συνέντευξη υποστήριξε ότι η ίδια ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ πρόσθεσε πως ο 26χρονος που βρισκόταν επίσης στην παρέα μίλησε με τους διασώστες χρησιμοποιώντας το δικό της κινητό τηλέφωνο. Όπως είπε, μετά την αναστάτωση που ακολούθησε, επέστρεψε στο δωμάτιο για να αλλάξει ρούχα, να αφαιρέσει την περούκα και να ξεβαφτεί.

Με έμφαση απέρριψε τα σενάρια περί μαστροπείας, λέγοντας πως η 19χρονη ήταν φίλη της και πως όσα λέγονται για κύκλωμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.





Η έρευνα συνεχίζεται με ανοιχτά ερωτήματα

Παρά τις δηλώσεις της, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και τα ερωτήματα που ερευνούν οι Αρχές είναι πολλά. Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ, ενώ οι investigators επιχειρούν να συνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό των τελευταίων ωρών της 19χρονης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο κινητό της κοπέλας, προκειμένου να εξεταστούν οι κλήσεις και οι επαφές της πριν από τον θάνατό της. Οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πρόσωπα, συνδέσεις και κινήσεις, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είχαν επικοινωνία μαζί της και υπό ποιες συνθήκες λίγο πριν από το τέλος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν και οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα επιχειρηθεί να προκύψει πιο καθαρή εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.

Οι μαρτυρίες για την τρανς γυναίκα

Την ίδια ώρα, πρόσωπα από το περιβάλλον της τρανς γυναίκας επιχειρούν να σκιαγραφήσουν την προσωπικότητά της, λέγοντας πως δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Ο πατήρ Ξενοφώντας, μιλώντας επίσης δημοσίως, ανέφερε ότι γνωρίζει την οικογένειά της και έκανε λόγο για ανθρώπους εργατικούς, ήσυχους και χαμηλών τόνων.

Όπως είπε, τη Μεγάλη Πέμπτη είχε βρεθεί στην εκκλησία μαζί με τη μητέρα της, ενώ αναφέρθηκε με καλά λόγια τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένειά της. Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι γνώριζε και τη Μυρτώ και πως εύχεται όσα συνέβησαν να συνδέονται με μια τραγική αλληλουχία περιστάσεων και όχι με οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο οι ευθύνες και οι πραγματικές συνθήκες

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της 19χρονης επιμένει ότι η κόρη του παγιδεύτηκε και ζητά δικαίωση, θεωρώντας πως πίσω από την υπόθεση κρύβονται σοβαρές ευθύνες. Η θέση του παραμένει σταθερή, την ώρα που η αστυνομική και δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση της Κεφαλονιάς παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και ανοιχτή. Οι ισχυρισμοί της τρανς γυναίκας είναι ένα μόνο κομμάτι του παζλ. Την τελική απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη, ποιοι είχαν ρόλο και αν υπήρξε οργανωμένη δράση, θα τη δώσουν τα στοιχεία της έρευνας, οι εξετάσεις και η πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

