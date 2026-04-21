Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, καθώς οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε ότι η έρευνα δεν περιορίζεται στους ήδη προφυλακισθέντες, αλλά επεκτείνεται σε βάθος χρόνου για να διαλευκανθεί το πλήρες δίκτυο των επαφών της άτυχης κοπέλας.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν εξονυχιστικά το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, καθώς και τα ψηφιακά ίχνη που άφησε πίσω της. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που έχει ζητηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από το μοιραίο συμβάν, θεωρείται «κλειδί» για την υπόθεση.

Κεφαλονιά: Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης, πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων

Όπως επισήμανε η κ. Δημογλίδου, επειδή η 19χρονη δεν είναι πλέον στη ζωή για να καταθέσει τη δική της εκδοχή, η αστυνομία βασίζεται στα τεχνολογικά ευρήματα για να διασταυρώσει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα, τα οποία δεν έχουν προκύψει ακόμη από την προανάκριση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του 66χρονου

Ένα από τα πρόσωπα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο είναι ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε αποστείλει χρηματικά ποσά στη Μυρτώ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συγκεκριμένος άνδρας εμφανίστηκε αυτοβούλως και έχει καταθέσει ήδη δύο φορές ως μάρτυρας, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει η φυσική του παρουσία στο δωμάτιο ή κάποια συνάντηση με την κοπέλα, ωστόσο εξετάζεται με προσοχή η φύση της γνωριμίας τους και ο λόγος των οικονομικών συναλλαγών. Τα αποτελέσματα των τηλεφωνικών επαφών αναμένεται να ρίξουν φως στο αν υπήρχε συστηματική επικοινωνία μεταξύ τους.

Αυτή τη στιγμή, η δικαιοσύνη έχει απαγγείλει κατηγορίες σε τρεις άνδρες οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν:

Ανθρωποκτονία δια παραλείψεως: Καθώς φέρονται να ήταν παρόντες όταν η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και δεν προσέφεραν την απαραίτητη βοήθεια.

Παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι, με τα τωρινά δεδομένα, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της μαστροπείας, ωστόσο η ολοκλήρωση της τοξικολογικής έκθεσης θα δώσει την τελική απάντηση για την ακριβή αιτία θανάτου και το είδος των ουσιών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν.

