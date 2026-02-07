Kέφι, μπρίο και αβίαστο γέλιο, ΦΩΤΟ

Θερμό χειροκρότημα στην πρεμιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… ξανθό» από τις «ΣΦηΓΚΕΣ»

07 Φεβ. 2026 11:48
Pelop News

Μπρίο, κέφι, μεράκι και καρπός σκληρής δουλειάς ξεδιπλώθηκαν την περασμένη Πέμπτη επί σκηνής του θεάτρου «Πάνθεον» στην πρεμιέρα της φετινής παραγωγής της δραστήριας ομάδας «ΣΦήΓΚΕΣ» με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν… ξανθό».

Η «ψυχή» της ομάδας Βικτωρία Αγγελοπούλου, εμπνευσμένη από την οσκαρική κωμωδία «Μερικοί το προτιμούν καυτό» των Μπίλι Γουάιλντερ και Ι.Α.Λ. Ντάιαμοντ, τη διασκεύασε
όπως μόνο εκείνη ξέρει, βάζοντας, επίσης, τη σφραγίδα της στη σκηνοθεσία και τα κοστούμια, με τον Κωνσταντίνο Μάγνη να προσθέτει τις πικάντικες πινελιές του. Αλλωστε, όπως είχε πει η ίδια στην «Π», είχε πρωτοδεί το έργο μικρή και το είχε βρει πολύ αστείο. Ε, αυτό το γέλιο κατάφερε να βγάλει ο 32μελής θίασος στο σανίδι, με επικεφαλής τους Μάκη Νικολόπουλο, Γιάννη Ροδόπουλο (αποκάλυψη!) και Ρέτη Ζησιμοπούλου.

Παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις, ανατροπές σε συνδυασμό με μουσική (επιλογές Γιώργου Γκανασούλη αλλά και ζωντανό ακορντεόν από τον Χρήστο Καμπέρο) και χορό (με την υπογραφή της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου), ενθουσίασαν το κοινό που χειροκρότησε θερμά το εγχείρημα, χαρίζοντας πλατιά χαμόγελα ικανοποίησης στους συντελεστές της παράστασης.

Παρόντες στην πρεμιέρα ήταν οι αντιπεριφερειάρχες Τάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Αντωνόπουλος και Αννα Μαστοράκου, καθώς επίσης ο αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων Απόστολος Αγγελής και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, οι οποίοι συνεχάρησαν την ομάδα που έδωσε τον καλύτερό της εαυτό.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται το Σάββατο 7, την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου (ώρα 21:15).

Kέφι, μπρίο και αβίαστο γέλιο, ΦΩΤΟ
