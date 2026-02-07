Ο μύθος του Λάκη Ραπτάκη, από το Tiffany’s στο Loft και τις Χάντρες, Ρέμος, Θεοδωρίδου, Λάσκαρη, Βουγιουκλάκη, Τζιανφράνκο Φερρέ

Είναι μεγάλη αλήθεια η φράση ενός φίλου του από τα παλιά «απόψε έμεινε ορφανή η νύχτα» ίσως να συνοψίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Λάκης Ραπτάκης στο εγχώριο nightlife. Αυτός ο δανδής της διασκέδασης που έστησε 48 μαγαζιά, νούμερο αδιανόητο για τα σημερινά δεδομένα, έζησε τα πάντα στον υπερθετικό βαθμό και δεν κράτησε τίποτε για τον ίδιο, έφυγε προδομένος από την καρδιά του την Πέμπτη.

Μαζί του πήρε μια άλλη «νύχτα», μυθικά κλαμπ-εστιατόρια μια άλλης αισθητικής, ιστορίες που θα γέμιζαν άνετα ένα βιβλίο και έναν έρωτα με την Βάνα Μπάρμπα που τα είχε όλα.

Από το Tiffany’s στο Loft και στις Χάντρες

Κάποιοι παλιότεροι Θεσσαλονικείς θυμούνται ακόμη τις νύχτες στο Tiffany’s, το πιο προχωρημένο κλαμπ της Θεσσαλονίκης, δημιούργημα του πολυπράγμων Λάκη Ραπτάκη, στο οποίο εισέρχονταν οι ωραιότερες γυναίκες της πόλης. Κάποιες από αυτές περίμεναν μέχρι το πρωί με την ελπίδα να φύγουν μαζί του, αφού ήταν ένας από τους πλέον γοητευτικούς επιχειρηματίες της νύχτας.



Το Loft στο Θησείο ένας, industrial χώρος με τρία επίπεδα και δύο τεράστιους πολυελαίους έγινε αυτόματα το πιο must κλαμπ της Αθήνας, εκεί που ήθελαν όλοι να βρεθούν και με αρκετά σκληρή πόρτα. Οι ουρές απ’ έξω τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα ήταν σύνηθες φαινόμενο προς τα τέλη των 80’s, ενώ όταν καλοκαίριασε ο Ραπτάκης το μετέφερε στην «Νεράϊδα» του Στηβ Κακέτση.

Σάββατο βράδυ η ουρά ξεκίναγε από την είσοδο του «Roman Loft» -με τις αρχαίου τύπου κολώνες θύμιζε αχανές Ρωμαϊκό αίθριο- και έφτανε μέχρι την Shell στην λεωφόρο Ποσειδώνος. Μέσα ο Λάκης είχε τον δικό του καναπέ για φίλους, αλλά ήταν αεικίνητος σαρώνοντας συχνά τον χώρο για να δει αν όλα λειτουργούν στην εντέλεια και αν ο κόσμος περνάει καλά.

Διορατικός όταν είδε ότι η ξένη μουσική «κούρασε» έστησε τις «Χάντρες» στο Θησείο, μαζί με τον Μάριο Παπαδάτο και επένδυσε στην τριάδα Λιβιεράτος-Θεοδωρίδου-Ρέμος.

Ο Λάμπης ήταν πιο γνωστός από τη Νατάσα και τον Αντώνη που τότε έκαναν τα πρώτα τους βήματα, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία είχε, αφού το σχήμα σάρωσε από την αρχή.

Όλη η Αθήνα πέρασε από εκεί, σε βράδια που αργούσαν πολύ να ξημερώσουν, αφού το μαγαζί έκλεινε πολλές φορές στις οχτώ το πρωί, ενώ για ρεπό ούτε λόγος. Κάποια μέρα είπε να μην δουλέψουν την Καθαρά Δευτέρα, αλλά όταν του είπαν ότι το μαγαζί ήταν φουλ από κρατήσεις, χαμογέλασε και το βράδυ υποδέχθηκε τους πελάτες. Οι «Χάντρες» δούλεψαν σερί για 120 ημέρες, δηλαδή τέσσερις μήνες χωρίς κανένα ρεπό, σε εποχές όπου τα μπουζούκια ήταν γεμάτα ακόμη και τις καθημερινές.

Ο μύθος

Αρχές δεκαετίας του ’90, ένα όμορφο βράδυ στο Ζάππειο η «Αίγλη» είναι κατάμεστη ως συνήθως, όταν εμφανίζεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη και χαιρετάει τον Λάκη Ραπτάκη. Ηταν η εθνική σταρ εντοπίζει την Άννα Βέλτσου, μια από τις πιο κομψές Αθηναίες και φίλη της για χρόνια η οποία δειπνεί με τον διάσημο Ιταλό σχεδιαστή Τζιανφράνκο Φερρέ, η Αλίκη που επιθυμεί διακαώς να τον γνωρίσει την φωνάζει με το μικρό της όνομα: «Άννα, Άννα…».

Ατάραχη η τελευταία, προσποιείται αρχικά ότι δεν άκουσε τίποτε, δεν γυρίζει καν να την κοιτάξει, πετάει κι ένα «Δεν σε ξέρω» και συνεχίζει το φαγητό της και την κουβέντα με τον Φερρέ, τον οποίο τα καλοκαίρια φιλοξενούσε στην βίλα της στη Μύκονο. Απογοητευμένη η Βουγιουκλάκη οδηγείται στο τραπέζι της απορώντας για την στάση της Βέλτσου, χωρίς όμως να το δείχνει αφού δεν ήθελε να το καταλάβουν οι άλλοι θαμώνες.

Λίγη ώρα μετά η Βέλτσου εξομολογείται σε φίλο της που είδε το σκηνικό και πήγε να την ρωτήσει γιατί δεν μίλησε στην εθνική μας σταρ. «Δεν ήρθε στην κηδεία του άνδρα μου κι’ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ» απάντησε η θιγόμενη πρωταγωνίστρια σε ένα μόνο από τα πολλά περιστατικά που διαδραματίστηκαν στην «Αίγλη» του Ζαππείου.

Ένα μυθικό στέκι το οποίο «ανέστησε» ο πολυπράγμων Λάκης Ραπτάκης το 1988, στήνοντας ένα από τα ομορφότερα μαγαζιά της Αθήνας από το οποίο πέρασαν κυριολεκτικά όλοι.

Ήταν άλλες εποχές, εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές και πρόσωπα λαμπερά από τον καλλιτεχνικό, τον πνευματικό και τον επιχειρηματικό χώρο είχαν βρει το ιδανικό στέκι μέσα στην καρδιά της Αθήνας. ‘Οσο για την παλιά εποχή, οι ιστορίες, τα πάρτι και τα περιστατικά θα μπορούσαν άνετα να γεμίσουν ένα βιβλίο για το συγκεκριμένο bar-restaurant που λάτρεψαν επιφανείς Αθηναίοι και προσωπικότητες του διεθνούς jet set.

Η αφρόκρεμα

Το 1988, ο Λάκης Ραπτάκης ήταν ήδη ένας πετυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και του nightlife στην Θεσσαλονίκη, όταν αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα.

«Όταν είδα την Αίγλη διαπίστωσα αμέσως ότι ήταν ένας εκπληκτικός χώρος αλλά ο τότε ιδιοκτήτης είχε σχεδόν πτωχεύσει και είχε φύγει για την Γερμανία. Οι σερβιτόροι ήταν κάτι γεροντάκια που δούλευαν εκεί για δεκαετίες» μου είχε πει πριν από λίγα χρόνια.

Επιστρατεύει έναν φίλο του αρχιτέκτονα από την Ιταλία, ο οποίος ανακαινίζει και μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα εξαιρετικής αισθητικής bar-restaurant. Τα βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις αντίγραφα έξι αρχαίων αγαλμάτων, τα ζωντανά χρώματα στην εσωτερική διακόσμηση και τα σικ έπιπλα έκαναν την «Αίγλη» ένα μοναδικό place to be, μέσα στο Ζάππειο.

Η επιτυχία από την πρώτη σχεδόν στιγμή ήταν πρωτοφανής για έναν χώρο που είχε μοιραστεί ιδανικά σε μπαρ και εστιατόριο με μεσογειακή κουζίνα, εκεί όπου δουλεύει πλένοντας πιάτα ένας νεαρός που μένει στους Αγίους Αναργύρους.

Λέγεται Γιώργος Ντάβλας και ένα βράδυ όταν έχει χαλαρώσει η δουλειά, αρχίζει να τραγουδάει μια άρια και ο Λάκης Ραπτάκης που τον ακούει μπαίνει στον κουζίνα. «Τέρμα τα πιάτα Γιώργο. Από αύριο κουστούμι και θα είσαι στην πόρτα» λέει στον νεαρό που θα θυμάται για πάντα με νοσταλγία τα πρώτα του βήματα, στον εμβληματικό αυτό χώρο και στις δημόσιες σχέσεις. «Ο Ραπτάκης ήταν αυτός που με βοήθησε πολύ. Με έβαλε επί της υποδοχής στην αρχή και όποιος έμπαινε τον οδηγούσα εγώ στο τραπέζι του».

Ένα βράδυ στα γενέθλια της Έλενας Ματθαιοπούλου -γνωστή λάτρης της όπερας-επιστρατεύεται ένα πιάνο και δύο τενόροι, ενώ ο Γιώργος Χατζηνάσιος της παίζει το «Happy Birthday».

Στο τραπέζι της εορτάζουσας κάθονται μεταξύ άλλων η Ειρήνη Παππά, ο τότε Γάλλος πρεσβευτής στην Ελλάδα Φρανσουά Καντέ και ο εκδότης Χρήστος Λαμπράκης, ενώ λίγο πιο μακριά απολαμβάνουν τα τεκταινόμενα ο Μάνος Χατζιδάκης και ο Δημήτρης Χορν.

Συχνοί θαμώνες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με το ζεύγος Θόδωρος και Γιάννα Αγγελοπούλου απολάμβαναν το δείπνο τους ενώ λίγο πιο δίπλα τους έτρωγαν η Ζωή Λάσκαρη με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ενώ ο Ραπτάκης καθόταν για λίγο μαζί τους.

Η «Αίγλη» ζει μεγάλες στιγμές σχεδόν κάθε βράδυ με τον dj Άκη Σωτηρίου να παίζει εξαιρετικές μουσικές, ενώ τα καλοκαίρια, ο συνωστισμός στην πόρτα είναι απίστευτος. «Όταν πήρα όλο το μαγαζί» μου είχε πει ο Λάκης Ραπτάκης «άνοιξα και τον κάτω χώρο, δημιουργώντας ένα πιο prive κλαμπ και εστιατόριο. Ε, από εκεί πέρασαν όλοι».

Οι κούκλες Μάρα Δεσύπρη και Λάουρα Ντε Νίγκρις έκλεβαν τα βλέμματα μόλις έμπαιναν, όπως και η Τζένη Μπαλατσινού που εντυπωσίασε στο πάρτι-μασκέ του Κώστα Καίσαρη. Πολλοί επώνυμοι πάντως δεν τολμούσαν να πάνε, επειδή ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν σε ένα χώρο μαζί με τον Χορν, τον Πλωρίτη και τον Λαμπράκη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πασίγνωστος λαϊκός τραγουδιστής που σάρωνε τότε και ένας πολύ γνωστός σχεδιαστής που είπε σε φίλο του, ότι δεν «κόλλαγε» στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Όλη η Αθήνα

Ένα βράδυ εμφανίζεται στην «Αίγλη» ο Τάκης Ζαχαράτος άρτι αφιχθείς από την Πάτρα για να κάνει την Αλίκη και αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε χαμό. Χαμός έγινε και πολλά άλλα βράδια μου έλεγε με ένα άρωμα νοσταλγίας στην φωνή του ο Λάκης Ραπτάκης όταν είχαμε μιλήσει, ο οποίος την κράτησε μέχρι το 1994 αφού μετά άλλαξε χέρια.

«Όλη η Αθήνα ήταν εκεί. Ο Νίκος Κούρκουλος με την Μαριάννα Λάτση, ο Μπονάτσος, ο Λαζόπουλος, ο Τζίγγερ, ο Σωκράτης Κόκκαλης με την σύζυγό του, η Ελλη Στάη, ο Χρήστος Κοπελούζος και πολλοί ακόμη. Θυμάμαι ένα φοβερό πάρτι γενεθλίων της Αλίκης όπου έγινε χαμός από κόσμο και το κέφι κράτησε μέχρι το πρωί».

Ο Μιχάλης Πολατώφ, ο γοητευτικός Μπίλι Μπο, ο Αλέκος Αλεξανδράκης με την Νόνικα Γαληνέα, ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, η Αγνή Μπάλτσα, η Μονσερά Καμπαγιέ, ο Μάριος Πλωρίτης και η Κάτια Δανδουλάκη είναι μόνο κάποιοι από τους εκατοντάδες επώνυμους που διασκέδασαν στην «Αίγλη του Ραπτάκη» όπως την έλεγαν όλοι.

Εκεί όπου έγιναν γυρίσματα για το «13ο Κιβώτιο» όπου πρωταγωνιστούσε ο Νίκος Κούρκουλος και η Βάνα Μπάρμπα, η οποία ήταν ήδη σε σχέση με τον Ραπτάκη.

Αξέχαστο έμεινε και το πάρτι για το «Mediterraneo» την ξενόγλωσση ταινία με πρωταγωνίστρια την Ελληνίδα σταρ, μετά την επίσημη προβολή που έγινε στο θερινό σινεμά της «Αίγλης». Τέλος το πάρτι με αφορμή την νέα τότε ταινία του James Bond, δημιούργησε τέτοιο πανικό, που έξω από το κλαμπ άνθρωποι κράδαιναν 5χίλιαρα στο τζάμι της πόρτας, προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο, ενώ ο Λάκης Ραπτάκης χαμογελούσε ήρεμος.

Αυτοί που έπρεπε να μπουν ήταν ήδη μέσα στην «Αίγλη» του.

