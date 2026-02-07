«Από τον θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για μένα», ο Ηλίας Βαλάσης για την πίστη του

«Από τον θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για μένα», ο Ηλίας Βαλάσης για την πίστη του
07 Φεβ. 2026
Ο Ηλίας Βαλάσης μίλησε για τη πίστη του στον Θεό σε συνέντευξη του στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου.

«Από τον θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για μένα», είπε αρχικά ο Ηλίας Βαλάσης για να συμπληρώσει. «Μπορεί να έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό όχι μόνο ως γραφικός, αλλά ως προβληματικός. Από κάποιους θεωρείται πρόβλημα, ενώ εσύ κάνεις κάτι απλά για σένα. Κι όμως, κάποιους τους ενοχλεί το πόσο πιστεύω εγώ».

Έχετε δεχτεί σχόλια;

Όλη μέρα και όλη νύχτα γράφουν. Κάνω τον σταυρό μου και ενοχλεί το σύμπαν τους. Εγώ δεν ξινίζω ποτέ με τις επιλογές των άλλων. Τις σέβομαι, αλλά μπορεί να μην τις υιοθετώ. Το τρομερό είναι ότι οι άλλοι με έναν Χριστιανό Ορθόδοξο, που το λέει κιόλας, ενοχλούνται. Αν βγω γυμνός στο δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου.

Γιατί συμβαίνει, πιστεύετε, αυτό;

Έχει αλλάξει η ψυχή των ανθρώπων. Έχουν πετάξει έξω αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί, όμως, αναστατώνονται από κάτι που έχουν πετάξει στα σκουπίδια.

