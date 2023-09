Κέιτ Μίντλετον: Τραυματίστηκε την ώρα που έκανε τραμπολίνο με τα παιδιά της – ΦΩΤΟ

Ένα μικρό ατύχημα είχε η Κέιτ Μίντλετον όπως φάνηκε κατά την επίσκεψή της σε φυλακή στην Αγγλία.

Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε μια ανδρική φυλακή στο Σάρεϊ της Αγγλίας προκειμένου να υποστηρίξει μια φιλανθρωπική οργάνωση για τον εθισμό και είχε επιδέσμους στα δάχτυλα του δεξιού της χεριού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τραυματίστηκε στο χέρι της την ώρα που έπαιζε σε τραμπολίνο με τα τρία της παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 5 ετών.

Το περιοδικό People έγραψε ότι πρόκειται για «έναν μικρό τραυματισμό, τίποτα σοβαρό».

Kate Middleton injured after jumping on trampoline with her kids https://t.co/o06MbcDXsW

— Fox News (@FoxNews) September 13, 2023