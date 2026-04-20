Η Κέιτι Πέρι βρέθηκε στη Ρώμη και έκλεψε την προσοχή με ένα απρόσμενο στιγμιότυπο στη Φοντάνα ντι Τρέβι, όταν, επειδή δεν είχε πάνω της κέρματα, έβαλε για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό, πριν την τραβήξει ξανά έξω. Τη στιγμή κατέγραψε η ίδια σε βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή 19 Απριλίου.

Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μπροστά στο διάσημο συντριβάνι να ζητά χαριτολογώντας «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα», θέλοντας να ακολουθήσει το γνωστό έθιμο της ευχής στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Αμέσως μετά εξηγεί ότι δεν έχει ψιλά και, με εμφανώς παιχνιδιάρικη διάθεση, βάζει στο νερό την κάρτα της αντί για κέρμα.

Η κίνηση είχε καθαρά χιουμοριστικό χαρακτήρα, καθώς η Κέιτι Πέρι δεν άφησε την κάρτα της στο συντριβάνι, αλλά την ανέσυρε σχεδόν αμέσως. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν, η ίδια συνέδεσε τη στιγμή και με στίχο από το τραγούδι της Save as Draft, κάνοντας αναφορά στο ότι δεν τα πάει καλά με τα «ρέστα» και την αλλαγή.

Η βόλτα στη Ρώμη και η εμφάνιση στο La Nuvola

Η επίσκεψη της τραγουδίστριας στην ιταλική πρωτεύουσα συνέπεσε με ιδιωτική συναυλία που έδωσε το Σάββατο 18 Απριλίου στο La Nuvola. Στις αναρτήσεις από το ταξίδι της στη Ρώμη, η ποπ σταρ μοιράστηκε στιγμιότυπα τόσο από την εμφάνισή της όσο και από τις βόλτες της στην πόλη.

Το βίντεο από τη Φοντάνα ντι Τρέβι κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα και τράβηξε το ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή μετέτρεψε ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά έθιμα της Ρώμης σε μια ανάλαφρη, αυθόρμητη στιγμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



