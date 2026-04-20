Κέιτι Πέρι: Έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι επειδή δεν είχε ψιλά

Η ποπ σταρ βρέθηκε στη Ρώμη, θέλησε να τηρήσει το έθιμο της ευχής στη Φοντάνα ντι Τρέβι και, αφού δεν είχε κέρματα, αυτοσχεδίασε με έναν τρόπο που έγινε αμέσως βίντεο.

20 Απρ. 2026 10:24
Η Κέιτι Πέρι βρέθηκε στη Ρώμη και έκλεψε την προσοχή με ένα απρόσμενο στιγμιότυπο στη Φοντάνα ντι Τρέβι, όταν, επειδή δεν είχε πάνω της κέρματα, έβαλε για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό, πριν την τραβήξει ξανά έξω. Τη στιγμή κατέγραψε η ίδια σε βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή 19 Απριλίου.

Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μπροστά στο διάσημο συντριβάνι να ζητά χαριτολογώντας «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα», θέλοντας να ακολουθήσει το γνωστό έθιμο της ευχής στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Αμέσως μετά εξηγεί ότι δεν έχει ψιλά και, με εμφανώς παιχνιδιάρικη διάθεση, βάζει στο νερό την κάρτα της αντί για κέρμα.

Η κίνηση είχε καθαρά χιουμοριστικό χαρακτήρα, καθώς η Κέιτι Πέρι δεν άφησε την κάρτα της στο συντριβάνι, αλλά την ανέσυρε σχεδόν αμέσως. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν, η ίδια συνέδεσε τη στιγμή και με στίχο από το τραγούδι της Save as Draft, κάνοντας αναφορά στο ότι δεν τα πάει καλά με τα «ρέστα» και την αλλαγή.

Η βόλτα στη Ρώμη και η εμφάνιση στο La Nuvola

Η επίσκεψη της τραγουδίστριας στην ιταλική πρωτεύουσα συνέπεσε με ιδιωτική συναυλία που έδωσε το Σάββατο 18 Απριλίου στο La Nuvola. Στις αναρτήσεις από το ταξίδι της στη Ρώμη, η ποπ σταρ μοιράστηκε στιγμιότυπα τόσο από την εμφάνισή της όσο και από τις βόλτες της στην πόλη.

Το βίντεο από τη Φοντάνα ντι Τρέβι κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα και τράβηξε το ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή μετέτρεψε ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά έθιμα της Ρώμης σε μια ανάλαφρη, αυθόρμητη στιγμή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
