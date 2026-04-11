Σχεδόν 50 χρόνια μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επέστρεψαν μαζί στο κόκκινο χαλί

Η εμβληματική τριάδα της θρυλικής σειράς βρέθηκε ξανά μαζί στο Λος Άντζελες, με τη Τζάκλιν Σμιθ να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα.

Σχεδόν 50 χρόνια μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επέστρεψαν μαζί στο κόκκινο χαλί
11 Απρ. 2026 18:00
Pelop News

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» βρέθηκαν ξανά μαζί στο Λος Άντζελες, σχεδόν μισό αιώνα μετά την τηλεοπτική τους πρεμιέρα, σε μια επανένωση που ξύπνησε έντονη νοσταλγία στους θαυμαστές της σειράς. Η Κέιτ Τζάκσον, η Τζάκλιν Σμιθ και η Σέριλ Λαντ εμφανίστηκαν μαζί στο PaleyFest, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια από το ξεκίνημα της εμβληματικής παραγωγής του 1976.

 

Ανάμεσα στις τρεις πρωταγωνίστριες, εκείνη που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή ήταν η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία στα 80 της χρόνια εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή και εντυπωσιακή. Η ηθοποιός, που υποδύθηκε την Κέλι Γκάρετ, είναι και η μόνη από τις βασικές πρωταγωνίστριες που παρέμεινε στη σειρά σε όλη τη διάρκειά της, από το 1976 έως το 1981.

Η επανένωση έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τις τρεις γυναίκες να μιλούν για τη σχέση που κράτησαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για την επίδραση που είχε η σειρά στην τηλεόραση της εποχής. Όπως ανέφεραν, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» δεν ήταν μόνο μια επιτυχημένη σειρά δράσης, αλλά και μια παραγωγή που έδειξε γυναίκες δυναμικές, αυτόνομες και ικανές να σταθούν ισότιμα απέναντι στους άνδρες.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου 1976 και εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Στο αρχικό σχήμα συμμετείχαν η Κέιτ Τζάκσον, η Τζάκλιν Σμιθ και η αείμνηστη Φάρα Φόσετ, ενώ αργότερα τη θέση της Φόσετ πήρε η Σέριλ Λαντ.

Η απουσία της Φάρα Φόσετ, που πέθανε το 2009, ήταν αισθητή στη συζήτηση γύρω από την επανένωση, με τη Σέριλ Λαντ να θυμάται πως η σχέση τους ήταν θερμή και φιλική, παρά την πίεση που συνόδευε τότε την αντικατάστασή της. Η μνήμη της παρέμεινε ζωντανή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σχεδόν 50 χρόνια μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επέστρεψαν μαζί στο κόκκινο χαλί

 

Η επανεμφάνιση των τριών ηθοποιών έδειξε ότι το αποτύπωμα της σειράς παραμένει ισχυρό μέχρι σήμερα. Και αν κάτι ξεχώρισε περισσότερο από τη βραδιά, ήταν ότι η Τζάκλιν Σμιθ, στα 80 της, κατάφερε για ακόμη μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο με φυσικότητα και διαχρονική λάμψη.

Σχεδόν 50 χρόνια μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επέστρεψαν μαζί στο κόκκινο χαλί Σχεδόν 50 χρόνια μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επέστρεψαν μαζί στο κόκκινο χαλί

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:47 ΑΑΔΕ – «Supercars»: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες
19:36 Copernicus: Σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών – Ανησυχία για επιστροφή του Ελ Νίνιο
19:27 Super League: Στο προσκήνιο ξανά το σενάριο αναδιάρθρωσης – Τα «αγκάθια» των τηλεοπτικών και το πρόγραμμα των ομάδων
19:15 Πάτρα: Ασφαλτος «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Το Δασύλλιο δεν είναι το μόνο επικίνδυνο σημείο
19:06 Πάτρα: Πασχαλινό γλέντι αλληλεγγύης στο Νότιο Διαμέρισμα
18:55 Βραστά αυγά: Πόσο διατηρούνται στο ψυγείο και πότε δεν είναι ασφαλή για κατανάλωση
18:45 Ζώδια και ανθεκτικότητα: Ποιοι αντέχουν περισσότερο στις δυσκολίες της ζωής
18:35 Αχαΐα: Ελαχίστη μείωση στις τιμές καυσίμων – Τι λένε οι βενζινοπώλες
18:26 Τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Meta και της Anthropic δεν είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό
18:15 Ευρωπαϊκή ανησυχία για καύσιμα αεροσκαφών – Κίνδυνος ελλείψεων πριν το καλοκαίρι
18:06 Πάτρα: Συγκινεί το μήνυμα του Μαρίνου Σκανδάμη για την απώλεια της μητέρας του
18:00 Σχεδόν 50 χρόνια μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επέστρεψαν μαζί στο κόκκινο χαλί
17:45 Το τοξικό φυτό που ο ΕΟΔΥ θέλει εκτός σχολείων
17:30 Τραμπ για Ορμούζ: «Το μόνο που μένει είναι η εκκαθάριση από τις νάρκες»
17:15 ΤτΕ: Το ελληνικό αξιόχρεο μπορεί να ανέβει έως τη βαθμίδα Α
16:50 Η εταιρεία του Καλάσνικοφ αναπτύσσει φυσίγγια κατά drones για απλούς στρατιώτες
16:31 Δασμοί 2026: Ρεκόρ εσόδων για τα τελωνεία, αλλά νέα πίεση στην αγορά
16:30 Ιωάννα Τούνη: Στην Αθήνα για λίγες ώρες πριν την Ανάσταση – «Προσπαθώ να κάνω ένα reset»
16:15 Μακρόν – Ερντογάν σε ανοιχτή γραμμή για Ιράν, Ουκρανία και Στενό του Ορμούζ
15:55 Στη Γερμανία μπαίνεις σε λεωφορείο χωρίς εισιτήριο και μπορεί να βρεθείς στη φυλακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
