Κελόγκ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση.

Όπως τόνισε, η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από την επίλυση δύο κρίσιμων εκκρεμών θεμάτων: το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς και το καθεστώς λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

Μιλώντας στο Reagan National Defense Forum, ο Κέλογκ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στα «τελευταία 10 μέτρα» – τα δυσκολότερα, όπως σημείωσε. Παράλληλα χαρακτήρισε τη συνολική ανθρώπινη απώλεια «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για σύγκρουση τέτοιας κλίμακας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις που επικαλέστηκε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2 εκατομμύρια απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, αριθμός που δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

ΤΑ ΔΥΟ «ΑΓΚΑΘΙΑ»

Ο Κέλογκ προσδιόρισε ως βασικά αγκάθια το Ντονμπάς και τον σταθμό στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με διαρροές, το υπό συζήτηση αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του σταθμού υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με ισόποση κατανομή της παραγόμενης ενέργειας σε Ρωσία και Ουκρανία, κάτι στο οποίο το Κίεβο και η Μόσχα διαφωνούν.

Παράλληλα, ο Πούτιν δεν δέχεται να κάνει πίσω στο ζήτημα της κατάληψης των εδαφών του Ντονμπάς.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας (προσαρτημένη το 2014), ολόκληρη την περιφέρεια Λουγκάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ και μεγάλα τμήματα των Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς και μικρότερα τμήματα στις περιοχές Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο και οι αντιδράσεις

Τον περασμένο μήνα διέρρευσε ένα αμερικανικό προσχέδιο 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο Κίεβο όσο και σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τις αντιδράσεις, η πρόταση εμφανίζεται να ικανοποιεί βασικά αιτήματα της Μόσχας σχετικά με:

-τη μελλοντική σχέση Ουκρανίας–ΝΑΤΟ,

-τη διατήρηση του ρωσικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας,

-περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

-Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η πρόταση αποτελείται από 27 σημεία και έχει χωριστεί σε τέσσερα βασικά μέρη, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



