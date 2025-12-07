Κελόγκ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με διαρροές, το υπό συζήτηση αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του σταθμού υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με ισόποση κατανομή της παραγόμενης ενέργειας σε Ρωσία και Ουκρανία

Κελόγκ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία»
07 Δεκ. 2025 13:22
Pelop News

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση.

Όπως τόνισε, η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από την επίλυση δύο κρίσιμων εκκρεμών θεμάτων: το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς και το καθεστώς λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

Μιλώντας στο Reagan National Defense Forum, ο Κέλογκ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στα «τελευταία 10 μέτρα» – τα δυσκολότερα, όπως σημείωσε. Παράλληλα χαρακτήρισε τη συνολική ανθρώπινη απώλεια «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για σύγκρουση τέτοιας κλίμακας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις που επικαλέστηκε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2 εκατομμύρια απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, αριθμός που δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

ΤΑ ΔΥΟ «ΑΓΚΑΘΙΑ»

Ο Κέλογκ προσδιόρισε ως βασικά αγκάθια το Ντονμπάς και τον σταθμό στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με διαρροές, το υπό συζήτηση αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του σταθμού υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με ισόποση κατανομή της παραγόμενης ενέργειας σε Ρωσία και Ουκρανία, κάτι στο οποίο το Κίεβο και η Μόσχα διαφωνούν.

Παράλληλα, ο Πούτιν δεν δέχεται να κάνει πίσω στο ζήτημα της κατάληψης των εδαφών του Ντονμπάς.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας (προσαρτημένη το 2014), ολόκληρη την περιφέρεια Λουγκάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ και μεγάλα τμήματα των Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς και μικρότερα τμήματα στις περιοχές Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο και οι αντιδράσεις

Τον περασμένο μήνα διέρρευσε ένα αμερικανικό προσχέδιο 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο Κίεβο όσο και σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τις αντιδράσεις, η πρόταση εμφανίζεται να ικανοποιεί βασικά αιτήματα της Μόσχας σχετικά με:

-τη μελλοντική σχέση Ουκρανίας–ΝΑΤΟ,

-τη διατήρηση του ρωσικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας,

-περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

-Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η πρόταση αποτελείται από 27 σημεία και έχει χωριστεί σε τέσσερα βασικά μέρη, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ