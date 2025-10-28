«Κένταυρος» και «Αρχύτας»: Τα drone που έκλεψαν την παράσταση στη Θεσσαλονίκη

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, δείχνοντας τον δρόμο που έχουν πάρει οι Ένοπλες Δυνάμεις για το παρόν και το μέλλον.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά ακόμη και υποβρύχια σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις για ναυτικές επιχειρήσεις, ενώ στα ιπτάμενα μέσα τα είδη και η ποικιλία τους εντυπωσίασαν το κοινό.

Τα βλέμματα τράβηξε μια σειρά από Μη Επανδρωμένα συστήματα του Ναυτικού πάνω σε πλατφόρμες έδειξαν πως οι μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού στο μέλλον θα μάχονται με χρήση των δεδομένων αισθητήρων που θα φέρουν τα ειδικευμένα ρομποτικά ελικόπτερα. Τα unmanned aerial vehicle (UAV) Schiebel Camcopter S-100, τα μη Επανδρωμένα ελικόπτερα ALTUS LSA A900, UAV ειδικά για ναυτική επιτήρηση με συμμετοχή ελληνικής εταιρείας στο πρόγραμμα προμήθειας του ΠΝ, ελικόπτερα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Alpha Unmanned Systems στην Ισπανία ήταν στην παρέλαση και στο μέλλον θα δίνουν εικόνα στον κυβερνήτη ενός πολεμικού πλοίου από μεγάλη απόσταση.

Στην φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου το κοινό είδε το εκπαιδευμένο προσωπικό μαζί με τα συγκεκριμένα αλλά και άλλα νέα οπλικά συστήματα των ΕΔ σε πλήρη ανάπτυξη. Νέες κινητές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί με βάση και τα διδάγματα των πολέμων στην μείζονα περιοχή μας και σχετίζονται με την διοίκηση αλλά και τον πόλεμο με drone, έκαναν την εμφάνιση τους αφού με τους μεγάλους αριθμούς που αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους στην πρώτη φάση ενός πολέμου, αναγκαία είναι και η αναγνώριση των στόχων από νωρίς. Έτσι είτε πάνω σε τροχοφόρα τεθωρακισμένα, είτε συνδεδεμένα με σταθμούς επιτήρησης, συστήματα που χρησιμοποιούν ραντάρ και κάμερες σε πολλούς συνδυασμούς έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Λύσεις μάλιστα με σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία και πρωτότυπη σκέψη.

Τα συστήματα αυτά παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Τμήματος Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο νέο Δόγμα Αποτροπής.

Σύμφωνα με του ΥΠΕΘΑ τα συστήματα αυτά που είχαν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες της χώρας μας από κοντά ή μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά τη στρατιωτική επιχειρησιακή εμπειρία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών και δικτυοκεντρικού ελέγχου αποτελούν την αιχμή ενός δυναμικού μετασχηματισμού που οδηγεί τις Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή.

Στην παρέλαση είχαμε και την πρώτη εμφάνιση του made in Greece Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος «Αρχύτας», το ελληνικής σχεδίασης Μη Επανδρωμένο Αερόχημα σταθερής πτέρυγας που χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις όπως και τα drone Orbiter 3 που λειτουργούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του πυραυλικού σύστημα Spike NLOS. Τα συγκεκριμένα drone λειτουργούν επί του πεδίου σε συνεργασία με τα αυτόνομης τεχνολογίας καθοδήγησης (σ.σ “Fire And Forget”) Spike NLOS ώστε να ερευνούν από αέρος, να στοχοποιούν και να εκτελούν την κατάδειξη στόχων με συστήματα laser, ενώ τα «συνοδά» αυτά UAV μεταφέρουν στις μονάδες και ροή εικόνας υψηλής ευκρίνειας ημέρα αλλά και νύχτα. Οι πύραυλοι Spike NLOS αναμένεται να ενσωματωθούν και στα εκσυγχρονισμένα επιθετικά AH-64Α+ της Αεροπορίας Στρατού καθώς σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης 19 τέτοιων ελικοπτέρων, με τα εννέα από τα συγκεκριμένα επιθετικά ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς να μπορούν επίσης να φέρουν τα νέα αυτά κατευθυνόμενα βλήματα ακριβείας. Τα ελικόπτερα αυτά όπως και όλα τα μέσα της Αεροπορίας Στρατού, τα ελικόπτερα Apache, τα Chinook, τα NH-90 και τα Kiowa Warrior το κοινό απόλαυσε ανά διαστήματα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Τα συστήματα Spike παρήλασαν πάνω σε ειδικά οχήματα Sandcat 4X4 350 της Plasan. Το σύστημα απέκτησαν οι Ενοπλες Δυνάμεις σε 17 τεμάχια.

Για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση είχαμε όμως και την εμφάνισή των «made in Greece» συστημάτων «Κένταυρος» και «Υπερίων» της ΕΑΒ πάνω σε οχήματα, όπλα ηλεκτρονικού πολέμου, με το «Κένταυρος» θα έχει δείξει ως αντι-drone σύστημα την αξία του σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για συστήματα που έχει αποφασιστεί να εγκατασταθούν στις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ κλάσης «Ύδρα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



