Κέντρα Πρόληψης: Αποφάσεις χωρίς ζύγισμα
Ανοιχτό παράθυρο άφησε ο υφυπουργός Υγείας για συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Χωρίς υπόβαυρο η ανακοίνωση για το Νοσημάτων Θώρακος.
Ανοιχτό παράθυρο άφησε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος στη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης αρκεί το οικονομικό κόστος να το αναλάβει άλλος.
Αυτό άφησε να εννοηθεί χθες στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με την αντιπεριφερειάρχη Υγείας και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου.
«Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε στην αρχή της κουβέντας μας ότι είναι ειλημμένη απόφαση να ανασταλεί η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και να ενταχθούν στα πολυδύναμα θεραπευτικά κέντρα στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ). Μάλιστα έχει αποφασιστεί το προσωπικό των Κέντρων Πρόληψης να απορροφηθεί στη νέα δομή» μας μετέφερε η κ. Μαστοράκου προσθέτοντας:
«Οταν στην πορεία της κουβέντας μας του εξήγησα ότι τα Κέντρα Πρόληψης εμπλέκονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς φορείς, την εκπαίδευση και ευρύτερα τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Οτι καλλιεργούν χρόνια τώρα καθαρά την πρόληψη ως αυτοδύναμες οντότητες, χωρίς να εμπλέκουν τη θεραπεία και την επανένταξη. Εκεί φάνηκε να το σκέφτεται και να αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο με την προϋπόθεση η χρηματοδότησή τους να γίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών».
Πέραν αυτού η κ. Μαστοράκου ζήτησε από τον υφυπουργό «να γίνουν αξιολογήσεις των Κέντρων Πρόληψης και να διατηρηθούν αυτά τα οποία έχουν μετρήσιμο και αποτελεσματικό έργο. Μου είπε ότι θα τα εξετάσει όλα αυτά και θα αποφασίσει».
Υπενθυμίζουμε, όπως έγραφε χθες η «Π», η κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» έχει καλέσει όλους τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες σε κοινό μέτωπο για τη διατήρηση του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις».
ΟΜΑΔΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
Εν τω μεταξύ η Ομάδα Εθελοντών Αιγίου «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» σε χθεσινή της ανακοίνωση αναφέρει: «Κάποιοι φαίνεται να αποφασίζουν από τα γραφεία τους χωρίς καμία επαφή με την πραγματικότητα. Η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν επιτυγχάνεται με διανομή φυλλαδίων και μεμονωμένες ομιλίες. Η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν επιτυγχάνεται από τα γραφεία αλλά στην κοινότητα, χτίζοντας σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων/φορέων. Τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους εμάς που γνωρίζουμε το έργο τους και λαμβάνουμε τις υπηρεσίες τους. Η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν πρέπει να είναι αντικείμενο πειραματισμών ειδικά στις μέρες μας που οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι και επιτυγχάνεται τα τελευταία τριάντα έτη περίπου μέσω των Κέντρων Πρόληψης. Το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» κάθε μήνα παρέχει υπηρεσίες σε εκατοντάδες πολίτες του νομού μας και αν επισκεφτείτε τη σελίδα του θα το διαπιστώσετε. Μέσω οργανωμένων και συστηματικών δράσεων σε συνεργασία με όλους τους φορείς του νομού μας, το επιστημονικά καταρτισμένο κι έμπειρο προσωπικό του στοχεύει και επιτυγχάνει την πρόληψη».
ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ειδικότερα ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το Νοσημάτων Θώρακος και την εξαγγελία που έκανε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ότι θα λειτουργήσει ως ψυχιατρική κλινική.
«Ο κ. Βαρτζόπουλος μου ανέφερε ότι δεν έχει επεξεργαστεί ως πρόταση και δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Αντίθετα το υπουργείο δρομολογεί τη λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος αλλά δεν έχει ενταχτεί στον οργανισμό του».
Η κ. Μαστοράκου εξήγησε στον κ. Βαρτζόπουλο την ανάγκη ίδρυσης ενός Κέντρου Αμεσης Παρέμβασης στην ψύχωση. «Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε να το εξετάσει και να μας απαντήσει σχετικά. Ωστόσο είχαμε τη συμφωνία του στη δημιουργία ενός Κέντρου Ημέρας για ψυχικά πάσχοντες στο Αίγιο. Υπάρχει στενή συνεργασία με τον δήμο και ειδικότερα με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Αγγελόπουλο ώστε να διατεθεί χώρος και να υπάρχει και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων».
