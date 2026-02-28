Ξαφνικός θάνατος για τα Κέντρα Πρόληψης: Πλήγμα για την ψυχική υγεία της κοινότητας

Φαίνεται ότι κόβεται οριστικά ο ομφάλιος λώρος των Κέντρων Πρόληψης με την κοινωνία. Η πληροφορία έρχεται από τη Δράμα, όπου βρέθηκε ο υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «ότι αυτές οι δομές (τα Κέντρα Πρόληψης) θα κλείσουν τον Δεκέμβριο του 2027, με το που τελειώνει η σύμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Ο φόβος που καλλιεργήθηκε από τον Νοέμβριο του 2023, οπότε πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως ότι το σχέδιο νόμου για την “Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης” προέβλεπε την κατάργηση των Κέντρων Πρόληψης με έναν νόμο και ένα άρθρο, επιβεβαιώνεται» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η κοινωνική λειτουργός MSc και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας Γιάννα Ζορμπά.

Ρωτήσαμε την κ. Ζορμπά τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία. «Αποτελεί πλήγμα. Αν σκεφτείτε ότι σε κάθε περιοχή της χώρας είχε αναπτυχθεί ένα δίκτυο πρόληψης, το οποίο πρόσφερε δωρεάν υπηρεσίες στην κοινότητα, γίνεται εύκολα αντιληπτό. Και οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονταν και προσφέρονται επί 25 χρόνια τώρα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Οι παρεμβάσεις μας είναι στοχευμένες και ακουμπούν στις ανάγκες της κοινωνίας».

Σε δημόσια παρέμβασή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης υπογραμμίζει ότι δεν είναι εύκολο να σβηστούν από τον χάρτη 75 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, στελεχωμένα με καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Υπηρεσίες που λειτουργούν για περισσότερο από 25 χρόνια στην Ελλάδα ως ζωντανά κύτταρα μέσα στις τοπικές κοινωνίες με βαθιές ρίζες.

Οι εργαζόμενοι ρωτούν: «Με ποια επιστημονική τεκμηρίωση επιλέγεται το κλείσιμο των δομών μας και το άνοιγμα καινούργιων, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους αποδέκτες των υπηρεσιών, δηλαδή της τοπικές κοινωνίες, τους/τις εργαζόμενους/ες και τα θεσμικά όργανα που τους εκπροσωπούν;

Για ποιον λόγο η κυβέρνηση δεν θέλει να αξιοποιήσει τις 75 δομές, τους/τις εργαζόμενους/ες, τη γνώση, την εμπειρία και τη συνολική πρόταση για ψυχοκοινωνική πρόληψη στην κοινότητα και ήδη έχει βρει τη φόρμουλα αντικατάστασής τους με την ίδρυση των πολυδύναμων κέντρων σε κάθε πρωτεύουσα νομού, που θα περιλαμβάνουν και πρόληψη και θεραπεία ταυτόχρονα;».

Κι αυτό συμβαίνει σε μία εποχή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις Τοξικομανίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων υπογραμμίζουν ότι οι πολιτικές πρόληψης οφείλουν να είναι κοινοτικά προσανατολισμένες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Παρέμβαση για το θέμα αυτό θα κάνει την ερχόμενη εβδομάδα στον κ. Βαρτζόπουλο η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου. «Πρόκειται για ένα βαθύτατο κοινωνικό θέμα. Ολοι γνωρίζουμε το έργο που έχουν παράξει τα Κέντρα Πρόληψης. Η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει ακάλυπτη» δήλωσε στην «Π» η κ. Μαστοράκου.

