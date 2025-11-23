Κεραμέως: Διαθέσιμη από αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενίσχυση των 250 ευρώ

Τίθεται σε λειτουργία και η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ για να δείτε αν είστε δικαιούχοι.

Κεραμέως: Διαθέσιμη από αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενίσχυση των 250 ευρώ
23 Νοέ. 2025 12:23
Pelop News

Από αύριο Δευτέρα 25 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στους δικαιούχους χαμηλοσυνταξιούχους, αντί για το τέλος του μήνα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, όπως επιβεβαίωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε καταβάλεται

Σε ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως τόνισε: «Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».

Παράλληλα, από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ελέγξει άμεσα και προσωποποιημένα αν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 1.241.271 δικαιούχων μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

 

