Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε καταβάλεται

Ανατροπή στην ημερομηνία πληρωμής του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Η ενίσχυση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, θα πιστωθεί νωρίτερα, από αύριο Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, στους λογαριασμούς 1.241.271 δικαιούχων, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το επίδομα των 250 ευρώ γίνεται πλέον μόνιμο και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο πριν από τα Χριστούγεννα.

«Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα. Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από τον Ιανουάριο 2026 οι συνταξιούχοι θα δουν περαιτέρω ενίσχυση μέσω:

Μείωσης φορολογικών συντελεστών

Ετήσιας αύξησης συντάξεων

Κατάργησης κατά 50% της προσωπικής διαφοράς (με τις συντάξεις Ιανουαρίου)

Οι υπόλοιπες πληρωμές από ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ

Παράλληλα σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν προγραμματιστεί για την τρέχουσα εβδομάδα έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου οι εξής πληρωμές:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,

στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,

στις 24 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών,

στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών,

από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

