Κεραμέως: «Ιστορική εθνική συμφωνία, περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις»

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε «ιστορική» τη χθεσινή εθνική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιτεύχθηκε κοινή απόφαση κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με την υπουργό, η Ελλάδα είχε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ και αντί για μονομερή νομοθέτηση, επιλέχθηκε ο «δύσκολος δρόμος» της εθνικής συνεννόησης που ξεκίνησε τον Μάιο 2025. Επίσης η κα. Κεραμέως δήλωσε πως μέχρι τον Δεκέμβριο θα εκδοθεί ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας

Τα τρία βασικά μέτρα που φέρνει η συμφωνία:

Ευκολότερη σύναψη και επέκταση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων

κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων Παράταση ισχύος της σύμβασης μετά τη λήξη της, μέχρι να υπογραφεί η νέα (προστασία εργαζομένων)

της σύμβασης μετά τη λήξη της, μέχρι να υπογραφεί η νέα (προστασία εργαζομένων) Ταχύτερη διαιτησία στον ΟΜΕΔ με δύο νέες ρυθμίσεις για άμεση επίλυση διαφωνιών

«Η ουσία είναι ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις. Ήδη σε κλάδους όπως τουρισμός, τράπεζες, μέταλλο οι μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι από τον κατώτατο», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε: «Η κριτική πλέον απευθύνεται στους κοινωνικούς εταίρους. Δεν είναι μονομερής κυβερνητική απόφαση, είναι συλλογική εθνική προσπάθεια».

