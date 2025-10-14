Κεραμέως: Πάνω από 60 τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία»

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους», τονίζοντας ότι το σχέδιο κινείται σε τρεις άξονες: θετικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, διευκόλυνση των επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την υπουργό, θα ενσωματωθούν πάνω από 60 προσθήκες και βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων προτάσεις από την ΕΣΑμΕΑ, τη ΓΣΕΕ, τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας και την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Υπερωριακή εργασία και 13 ώρες

Η Κεραμέως επεσήμανε ότι η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης έως 13 ώρες ημερησίως τηρεί αυστηρούς περιορισμούς:

Υποχρεωτική ανάπαυση 11 ωρών

Αμοιβή +45% για τις υπερωρίες

Όριο 37 ημερών υπεραπασχόλησης το χρόνο

Απαραίτητη συναίνεση του εργαζομένου

Ρητή πρόβλεψη ότι η άρνηση υπερωρίας δεν οδηγεί σε απόλυση ή δυσμενή μεταβολή

Η υπουργός τόνισε ότι οι περισσότερες ώρες εργασίας ζητούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως φαίνεται σε συλλογικές συμβάσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρόδο.

Στοιχεία για την αγορά εργασίας

Πλήρης απασχόληση: από 69% το 2019 σε πάνω από 76% το 2025

Μέσος μισθός: αύξηση 28,3%

Νέες θέσεις εργασίας: πάνω από 500.000 από το 2019, με ρεκόρ 317.000 στο τελευταίο 8μηνο

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: 5,5 μονάδες, περαιτέρω μείωση 0,5 μονάδα το 2027

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: 2.000.000 εργαζόμενοι προστατεύονται, με καταγραφή 1,8 εκατ. περισσότερων ωρών υπερωρίας στο πρώτο 8μηνο 2025

Έλεγχοι και ασφάλεια

Η Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποίησε 79.000 ελέγχους το 2024, με πρόστιμα ύψους 49 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη καλύτερη θέση στην ΕΕ για τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα.

Απαντήσεις σε αντιπολίτευση

Η υπουργός απέρριψε επικρίσεις για συνθήκες «μεσαίωνα» στην εργασία, επισημαίνοντας ότι η ανεργία μειώθηκε από 18% το 2019 σε 8% το 2025 και οι μισθοί αυξήθηκαν σημαντικά. Επίσης, σημείωσε ότι από τους 680.000 εργαζόμενους που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, επέστρεψαν 420.000, με θετικό ισοζύγιο για πρώτη φορά πέρυσι.

Η Κεραμέως υπογράμμισε ότι όλες οι θετικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, συνταξιούχους και γονείς ενισχύουν τη θέση του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας και στη στήριξη του δημογραφικού.

